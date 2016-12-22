Силуанов и Белоусов рассказали об итогах встречи с бизнесом

Помощник президента, предложивший изымать сверхдоходы у компаний, сказал, что бизнес готов участвовать в проектах в области инфраструктуры, экологии и других сферах. Силуанов заверил, что налоговая нагрузка на бизнес не возрастет

Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов по итогам встречи с представителями бизнеса в РСПП, на которой обсуждался «план Белоусова», заявил, что налоговая нагрузка на бизнес меняться не будет. Как передает корреспондент РБК, он сказал, что будут выработаны меры поддержки для участия в проектах без давления на бизнес.

«Мы еще раз подтвердили тезис, что налоговая нагрузка не будет меняться по сравнению с той, которая обсуждалась и с РСПП и с предприятиями, которая сегодня уже принята законодательно. Она будет сохраняться на предстоящие годы», — подчеркнул Силуанов.

«Деньги, о которых мы сегодня вели дискуссию, это деньги компаний, и изыматься они не будут. Эти деньги будут инвестироваться самими компаниями в интересные для них проекты. Государство лишь поддержит, поможет, подскажет интересные для компаний направления вложения этих средств, создаст необходимые механизмы с учетом инструментария, который есть у государства. Поэтому каких-то изъятий и перераспределения от одних компаний в пользу других не предполагается», — сказал вице-премьер.

Помощник президента Андрей Белоусов заявил, что компании готовы включиться в работу по общественной повестке. По его словам, речь идет о таких направлениях, как инфраструктура, экология, цифровизация, они «напрямую влияют на деятельность самих компаний». Как обеспечить финансирование этих направлений, безусловно, ключевой вопрос, продолжил Белоусов. «Делать ли это с помощью налогов в условиях, когда компании сами готовы идти в эту повестку, конечно, неправильно», — сказал он. Кроме того, достигнута договоренность создать рабочую группу, которую возглавят глава РСПП Александр Шохин и Силуанов. По словам помощника президента, в рабочую группу войдут представили бюро РСПП. «Прежде всего те, кто возглавляют компании, являются акционерами компаний, имеющих экспортно-сырьевую направленность», — уточнил он.

«Задача этой рабочей группы — чтобы в течение ограниченного времени, месяц, максимум полтора месяца, определиться по трем позициям. Первое — финансовые модели и механизмы участия крупного бизнеса в таких проектах. Второе — это pipeline, это набор проектов, которые лежат в русле приоритетов общественного развития. Третье — это меры государственной поддержки, которые необходимо будет задействовать, чтобы сделать такие проекты привлекательными для крупного бизнеса», — пояснил Белоусов.

«Ни о каких обязательных действиях по заталкиванию бизнеса в такие проекты речи не идет», — подчеркнул помощник президента. «Мы исходим из того, что где-нибудь в ноябре эта рабочая группа сможет выйти на конкретные договоренности», — добавил он. По словам Белоусова, механизм предполагается запустить с 2019 года.

«Финансовые масштабы такого механизма могут быть достаточно велики. Могу сказать только, что приращение на 10 руб. за доллар, которое мы получили в течение года. Сегодня у нас курс, как известно, находится в районе 67–68 руб., год назад это было примерно на 10 руб. меньше. Это приращение дало по отношению к объемам экспорта прошлого года, сырьевого экспорта без участия нефти, газа и угля и, естественно, машиностроения и металлургии, дополнительной выручки в 700 млрд руб.», — сообщил Белоусов. По его словам, это «огромный ресурс».

Белоусов оценил прошедший разговор с бизнесом как «очень позитивный».

Силуанов добавил, что в работе группы может принять участие не только крупный бизнес, но и другие предприятия. Они «получат также внимание со стороны государства в целях усиления инвестиционной активности», сказал вице-премьер.

«Мы не обсуждали само письмо, мы обсуждали план совместных действий власти и бизнеса по активизации инвестиционной деятельности ком​паний. Прежде всего речь идет о том, как компании в своих инвестиционных планах реализуют приоритеты, прописанные в майском указе президента», — сказал глава РСПП Александр Шохин.

Позднее, отвечая на вопросы журналистов, Шохин добавил: «Речь не идет о формировании некоего финансового мешка, куда все скинутся и правительство потом будет само решать, куда направлять эти средства».

Белоусову задали вопрос, какая часть из 500 млрд руб., которые упоминались в его плане, может быть вложена в проекты. Он ответил: «Такого понимания на сегодняшний день нет, его и быть не может. Это будет зависеть от того набора проектов, которые будут предложены, от тех мер поддержки и от тех финансовых механизмов, которые за эти полтора месяца будут выбраны. 500 млрд — это некая верхняя граница. Я думаю, реально, если мы миллиардов на 200–300 за счет этих компаний найдем ресурсы, это будет хороший результат».

О так называемом плане Белоусова стало известно в начале августа. Как сообщал РБК, помощник президента предложил Владимиру Путину изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов у предприятий металлургической отрасли, у производителей удобрений и у «Сибура». Эти деньги предполагается направить на реализацию майских указов президента.

В РСПП, реагируя на инициативу Белоусова, предупредили, что компании могут столкнутся с кризисом платежеспособности.

Помощник президента в итоге решил провести встречу с бизнесом, позвав на нее владельцев компаний и чиновников правительства.