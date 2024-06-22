«Лаборатория Касперского» оценила влияние санкций США на компанию

Санкции не повлияют на устойчивость «Лаборатории Касперского», поскольку сама она, ее «дочки» и гендиректор не попали в список Минфина США, заявили в компании. Ограничения против топ-менеджеров там назвали необоснованными

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Лаборатории Касперского» назвала необоснованным решение управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввести санкции против топ-менеджеров компании, но заявила, что решение не повлияет на ее устойчивость.

В компании отметили, что сама «Лаборатория», ее дочерние компании и гендиректор Евгений Касперский не попали в список OFAC. Всего в него внесли 12 человек, в их числе — исполнительного директора Андрея Тихонова, директора по развитию бизнеса Андрея Ефремова, заместителя гендиректора по стратегии и экономике Даниилв Борщева, директора по юридическим вопросам Игоря Чекунова и других.

В «Касперском» считают, что решение о персональных санкциях было принято «в связи с текущей геополитической ситуацией и теоретическими опасениями», а ее на основании оценки продуктов компании и ее операционной деятельности.

«Ни «Лаборатория Касперского», ни ее руководство не имеют связей с каким-либо правительством, и мы считаем обвинения, цитируемые OFAC, спекуляцией, так как не были приведены достоверные доказательства», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

С 29 сентября в США будет запрещено применять и продавать программное обеспечение «Лаборатории Касперского»: АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского», а также филиал в Великобритании Kaspersky Labs Limited попали под экспортные ограничения Минторга. Министерство обвинило компании в сотрудничестве с российскими военными и разведкой, а также поддержке целей российского правительства в сфере киберразведки. После решения Минторга в «Лаборатории Касперского» сообщили, что постараются сохранить контакты с американскими партнерами.

Евгений Касперский говорил в мае, что у компании «не очень большой процент клиентов в США, это далеко не самый главный рынок», но она хотела бы сохранить присутствие на нем.