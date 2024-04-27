Биржевые цены на топливо упали в апреле на фоне насыщения рынка

Биржевые цены на топливо снизились в апреле на 5-15%. Это произошло на фоне насыщения рынка, несмотря на остановки НПЗ. Но, по мнению участников рынка, пока отменять запрет на экспорт бензина преждевременно

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Цены на топливо снизились в апреле, следует из данных территориального индекса по европейской части России Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). С конца марта бензин АИ-92 подешевел на 10%, до 47,083 тыс руб. за тонну, АИ-95 — на 15%, до 53,264 тыс. руб. за т, дизель — на 5%, до 61,216 тыс руб. за т. Это произошло, несмотря на плановые остановки нефтеперерабатывающих предприятий и внеплановые ремонты, связанные с атаками украинских дронов.

Биржевые цены топлива практически нивелировали мартовский рост, вызванный рисками дефицита. Согласно данным СПбМТСБ за март бензины и дизель подрожали на 10%. В то же время, по сравнению ценами в начале года бензин на бирже на конец апреля стоит на 20-26% дороже, дизель — на 20%.

Вместе с тем, рост цен на АЗС стабильно остается ниже инфляции. К примеру, в марте цены на бензин в рознице выросли 0,1% по сравнению с февралем и на 0,7% к декабрю 2023 года, сообщал Росстат. По данным на 22 апреля, стоимость бензина на АЗС выросла к концу марта на 0,5%, дизеля — на 0,4%, а по сравнению с концом декабря — на 1,2% и 0,6% соответственно.

В марте из-за инцидентов на НПЗ производство бензина сократилось на 3,5% по сравнению с февралем и на 7,9% к аналогичному периоду прошлого года, раскрывал Росстат. Производство дизеля в прошлом месяце, напротив, выросло к февралю на 5,4%, но снизилось на 5,7% к марту 2023 года. В абсолютном выражении показатели составили 11 млн т и 21,9 млн тонн соответственно.

При этом еженедельный выпуск бензина в первые три недели апреля в среднем был на 0,2% ниже показателя марта, составив 794 тыс. т, а дизеля — на 3,2%, достигнув 1,594 млн т, следует из данных Росстата. По оценкам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, общий объем переработки нефти в апреле составил порядка 5,2 млн баррелей в день, «что близко к годовым минимумам». Среди причин такой динамики она называет сохраняющийся эффект атак украинских дронов и приостановку Орского НПЗ из-за наводнения.

При этом, несмотря на снижение стоимости топлива на бирже в апреле, «эхо всплеска биржевых цен до сих пор может доноситься до цен розничных», считает Рокотянская.

Тем не менее, Минэнерго России 25 апреля подтвердило, что динамика розничных цен на топливо на текущий период находится на уровне ниже инфляции. Ведомство сообщило, что производство бензина и дизельного топлива в этом месяце стабилизировалось, поставки на внутренний рынок превышают объемы прошлого года, а экспорт снижен. При этом охватившие Россию в апреле паводки никак не отразились на добыче и переработке нефти, заявлял 26 апреля министр энергетики Николай Шульгинов.

Причины снижения биржевых цен

Снижение стоимости топлива на бирже происходит на фоне ведения с 1 марта временного эмбарго на экспорт бензина, приоритизации поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, к которому неоднократно призывало правительство, и рекомендаций компаниям дозагрузить неиспользуемые мощности НПЗ. Рокотянская также напоминает, что был повышен норматив продажи дизельного топлива на биржевых тогах с 12,5% до 16%.

Однако значительную роль в апреле сыграло улучшение ситуации с отгрузками нефтепродуктов по железной дороге, прокомментировал РБК Максим Дьяченко, управляющий партнер и член правления «Пролиум» (крупнейший частный трейдер в России).

«Действительно динамика снижения цен наметилась, но более серьезно она начала развиваться после того, как были приняты решения в части приоритетности приема к перевозке РЖД нефтеналивных грузов (с четвертого класса до третьего. — РБК). До этого были очень серьезные проблемы, поэтому потребитель закупал товар вперед на два месяца, так как отгрузка занимала 30-45-60 дней, плюс долгая дорога», — говорит он.

Теперь рынок насыщен и рисков снабжения нет, отмечает Дьяченко. В то же время, товар сегодня отгружается с такой скоростью, на которую потребитель не рассчитывал, поэтому «на местах возникло затоваривание», добавляет он. «Вагоны становятся на простой, и потребитель точно не понимает, когда придет товар. Все ждут, что он будет приходить очень быстро. На этом фоне потребители менее активно осуществляют закупки», — объясняет эксперт.

Стоит ли отменять эмбарго на экспорт бензина

Между тем, производители топлива по-прежнему находятся в условиях запрета экспорта бензина и строгого контроля со стороны правительства за ситуацией на внутреннем рынке, в том числе из-за летнего сезона, напоминает Дьяченко. Вице-премьер Александр Новак регулярно проводит совещания по рынку нефтепродуктов с ведомствами и компаниями и дает поручения по контролю над ценами и предложением в опте и рознице.

«Получается, внутренний рынок находится в наполненном состоянии. И конечно, возникают вопросы, стоит ли может быть отменить запрет экспорта. При этом ситуация противоречива, так как производство снижено и снижалось также в апреле из-за внеплановых и плановых остановок», — говорит Дьяченко.

Запрет экспорта бензина вводился как превентивная мера, и Новак допускал ее отмену в случае насыщения рынка топливом. Тем не менее, глава «Газпром нефти» Александр Дюков 25 апреля говорил, что, несмотря на насыщение рынка топливом, необходимости снимать эмбарго на экспорт бензина в настоящее время нет.

Дьяченко согласен, что с решением по данному вопросу пока можно повременить. «Если действительно ситуация продолжится и цены в мае тоже будут снижаться, возможно, целесообразен ввод Минэнерго каких-то квот на экспорт излишков, чтобы рынок все-таки не был таким волатильным и не качался из одной крайности в другую. Однако, может быть и так, что наша экономика, учитывая ее рост и активное развитие внутреннего туризма, начало дачного сезона, она эти объемы поглотит. Поэтому, правильно будет посмотреть еще в течение мая, как рынок адаптируется к новым условиям работы, более быстрой скорости отгрузок и придет ли к новому балансу», — заключил эксперт.