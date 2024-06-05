Биржа попросила поддержать идею по борьбе с серым экспортом топлива

СПбМТСБ попросила главу кабмина Михаила Мишустина поддержать проект ФАС, открывающий бирже данные о внебиржевых сделках с топливом в мелком опте. Это сделает рынок прозрачным и позволит предупреждать серый экспорт, считает биржа

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать проект изменений порядка регистрации данных о внебиржевых сделках, разработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) (письмо от 29 мая есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к бирже).

«Принятие изменений позволит обеспечить прослеживаемость товара, в первую очередь, за счет введения обязанности регистрировать договоры после первоначальной продажи нефтепродуктов на товарно-сырьевой бирже», — указал в письме Артемьев.

В настоящее время биржа ведет реестр всех внебиржевых сделок с нефтепродуктами, которые осуществляются в крупном опте (не менее 60 т). Однако под это требование не подпадают сделки с топливом, изначально приобретенным на бирже. Таким образом, предложенные изменения вводят обязанность предоставлять СПбМТСБ данные по таким сделкам. Кроме того, проект предполагает, что биржа будет вести реестр всех внебиржевых сделок с топливом в мелком опте «от 6 т по всей цепочке поставки нефтепродуктов».

«Это обеспечит возможность анализа ценообразования в мелкооптовом сегменте рынка нефтепродуктов и принятия при необходимости мер реагирования», — считает Артемьев. Кроме того, мера «позволит выявлять все трейдерские внебиржевые сделки, в том числе выявлять сделки по перепродаже приобретенных на бирже нефтепродуктов на экспорт, и предупредить серый экспорт. Последнее особенно актуально в период запрета на экспорт отдельных видов моторных топлив, отмечает он. Также биржа считает, что такая «сквозная регистрация внебиржевых договоров» позволит точнее понимать объем предложения топлива на рынке, анализировать уровень насыщения рынка, в том числе в случае возникновения кризисных ситуаций, и «более точно контролировать размер и обоснованность выплаты демпфирующей компоненты в рамках акцизных налоговых вычетов, получаемых нефтяными компаниями».

Проект ФАС находится в высокой стадии готовности, отмечает Артемьев, однако есть «разногласия на уровне межведомственного взаимодействия». В частности, по информации источника РБК, вопросы к нему возникали у Минэкономразвития.

Глава биржи просит Мишустина поддержать проект. СПбМТСБ считает целесообразным ввести предлагаемые изменения с сентября с учетом необходимости синхронизировать принятие изменений с мерами по защите внутреннего рынка нефтепродуктов, указано в письме.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго, Минэкономразвития и СПбМТСБ.

«Предложенные изменения улучшат прослеживаемость товара на рынке нефтепродуктов со стороны ФАС, а также позволят сформировать ценовые индикаторы в мелком опте, что важно», — прокомментировал РБК инициативу президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Он также согласился с тем, что проблема серого экспорта, осуществляемого компаниями, которые не являются производителями, требует решения.

Как сообщало правительство в конце мая, вице-премьер Александр Новак по итогам очередного заседания штаба по рынку нефтепродуктов поручил принять меры, направленные на недопущение серого экспорта топлива, в том числе через территорию ЕАЭС. В апреле он также давал поручение Минэнерго, Минфину и ФТС оценить объемы таких серых поставок, однако такие данные пока публично не озвучивались.

На мелкооптовый рынок приходится 60–70% всего внутреннего рынка топлива, он в три раза больше биржевого, оценивает Максим Дьяченко, управляющий партнер и член правления «Пролеум» (крупнейший частный трейдер в России). «Это весь объем нефтепродуктов, поставляемый на внутренний рынок, за минусом промышленного крупнооптового потребления, прямых биржевых покупок независимых АЗС, продаж вертикально интегрированных нефтяных компаний на АЗС и серого экспорта (который сейчас в основном приходится на дизельное топливо в объеме примерно 70 тыс. т в месяц)», — рассказал он РБК.

Дьяченко считает, что, если на основе полученной информации будут сформированы внебиржевые ценовые индикаторы мелкого опта, которые будут доступны для рынка на регулярной основе, то предложенные изменения являются «хорошей идеей». «Это было бы ценнейшей информацией, которой сейчас нет ни у кого. Зачастую это самые главные драйверы рыночной цены, находящейся сейчас в серой зоне. Если же данные публиковаться не будут, то это гигантская административная нагрузка для участников рынка, в интересах небольшой группы интересантов. Надеюсь, что если правительство и поддержит реализацию проекта, то с учетом потребностей участников рынка», — заключил он.