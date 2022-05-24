Болгария решила поднять в ЕК вопрос оплаты российского газа в рублях
Болгария в ближайшие дни проведет переговоры с Еврокомиссией и обсудит с ее представителями требование России платить за газ в рублях, заявил BTV министр энергетики страны Александр Николов.
«Это очень хороший вопрос, мы поднимем его на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы рассмотрим их и поймем, как это повлияет на всю систему», — сказал он.
Как отметил министр, на данный момент ЕК дала понять, что платежи в рублях являются нарушением санкций. Николов заявил, что необходимо различать корпорации и госкомпании. София ожидает, что Еврокомиссия даст дополнительные инструкции, «ожидаются конкретные шаги, особенно на уровне общих поставок и закупок».
Согласно указу президента России Владимира Путина, иностранные покупатели российского газа должны открыть в Газпромбанке валютный и рублевый счета. Компания переводит оплату на валютный счет, после чего банк продает валюту на бирже, а рубли зачисляет на рублевый счет. Россия признает оплату состоявшейся только после зачисления средств на рублевый счет.
Болгария одной из первых в ЕС отказалась платить за российский газ по новому порядку. По словам министра энергетики, София опасается, что ответственный за конвертацию платежей в рубли российский банк не будет соблюдать договоренности. Николов отмечал также, что у Софии есть техническая возможность платить в рублях за российский газ есть, но вместе с тем «есть риски».
После этого «Газпром» приостановил поставки в эту страну. Министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили назвала такие действия нарушением контрактов.
11 мая болгарское правительство сообщило, что договорилось о покупке СПГ у США, не уточнив, по какой схеме будет рассчитываться стоимость газа и сколько она будет составлять.
Помимо Болгарии, выполнять требования Москвы отказались Польша и Финляндия.
В мае Еврокомиссия направила странам — членам ЕС рекомендации о том, как покупать российский газ без нарушения ограничений. Там заявили, что компании могут открыть счета в Газпромбанке и оплачивать российский газ в валюте, указанной в контракте. После оплаты в евро или долларах фирмы должны сделать «четкое заявление», что они считают свои обязательства исполненными. Несколько дней спустя Reuters сообщил, что Германия и Италия разрешили своим компаниям открывать счета в рублях.