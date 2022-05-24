Болгария решила поднять в ЕК вопрос оплаты российского газа в рублях

Болгария ожидает, что Еврокомиссия даст дополнительные инструкции по вопросу оплаты российского газа в рублях. В конце апреля София отказалась выполнять требования Москвы, из-за чего «Газпром» приостановил поставки в страну

Фото: Lubomira Filipova / BTA / AP

Болгария в ближайшие дни проведет переговоры с Еврокомиссией и обсудит с ее представителями требование России платить за газ в рублях, заявил BTV министр энергетики страны Александр Николов.

«Это очень хороший вопрос, мы поднимем его на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы рассмотрим их и поймем, как это повлияет на всю систему», — сказал он.

Как отметил министр, на данный момент ЕК дала понять, что платежи в рублях являются нарушением санкций. Николов заявил, что необходимо различать корпорации и госкомпании. София ожидает, что Еврокомиссия даст дополнительные инструкции, «ожидаются конкретные шаги, особенно на уровне общих поставок и закупок».

Согласно указу президента России Владимира Путина, иностранные покупатели российского газа должны открыть в Газпромбанке валютный и рублевый счета. Компания переводит оплату на валютный счет, после чего банк продает валюту на бирже, а рубли зачисляет на рублевый счет. Россия признает оплату состоявшейся только после зачисления средств на рублевый счет.

Болгария одной из первых в ЕС отказалась платить за российский газ по новому порядку. По словам министра энергетики, София опасается, что ответственный за конвертацию платежей в рубли российский банк не будет соблюдать договоренности. Николов отмечал также, что у Софии есть техническая возможность платить в рублях за российский газ есть, но вместе с тем «есть риски».

После этого «Газпром» приостановил поставки в эту страну. Министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили назвала такие действия нарушением контрактов.

Читайте на РБК Pro Pro Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда Прогнозы Pro МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит Статьи Pro Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году Статьи Pro На США надвигается рецессия. Как действуют Джордж Сорос и Рэй Далио На США надвигается рецессия. Как действуют Джордж Сорос и Рэй Далио Прогнозы Pro Новый бизнес за несколько дней: как открыть компанию в Армении Новый бизнес за несколько дней: как открыть компанию в Армении Статьи Pro Руками клиента: обзор ИТ-решений для удаленной сервисной поддержки Руками клиента: обзор ИТ-решений для удаленной сервисной поддержки Статьи Pro Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля Статьи Pro Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы Кейсы

11 мая болгарское правительство сообщило, что договорилось о покупке СПГ у США, не уточнив, по какой схеме будет рассчитываться стоимость газа и сколько она будет составлять.

Помимо Болгарии, выполнять требования Москвы отказались Польша и Финляндия.

В мае Еврокомиссия направила странам — членам ЕС рекомендации о том, как покупать российский газ без нарушения ограничений. Там заявили, что компании могут открыть счета в Газпромбанке и оплачивать российский газ в валюте, указанной в контракте. После оплаты в евро или долларах фирмы должны сделать «четкое заявление», что они считают свои обязательства исполненными. Несколько дней спустя Reuters сообщил, что Германия и Италия разрешили своим компаниям открывать счета в рублях.