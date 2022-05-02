В ЕС сочли нарушением контракта отключение Польши и Болгарии от газа

Министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили заявила, что одностороннее решение «Газпрома» остановить поставки газа в Польшу и Болгарию является нарушением контракта, добавив, что в ЕС осуждают эти действия

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Решение России о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с их отказом переходить на оплату в рублях является нарушением контрактов, заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили на брифинге по итогам встречи министров энергетики ЕС. Трансляция доступна на сайте ЕС.

«Мы все осуждаем одностороннее решение «Газпрома» в отношении Польши и Болгарии. Все поставщики обязаны выполнять контракты», — заявила Помпили, подчеркнув, что при поставках газа в страны ЕС «следует соблюдать правила ЕС и контракты в том виде, в котором они были заключены».

Член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон, в свою очередь, вновь заявила, что новый механизм по оплате российского газа в рублях — «это нарушение наших санкций». Она указала, что Еврокомиссия позже подготовит детальные объяснения по этому вопросу.

Согласно указу российского президента Владимира Путина, с 1 апреля «недружественные» государства, к которым в Москве причислили, в частности, все страны ЕС, США и Великобританию, должны платить за поставки газа в рублях.

Некоторые страны, в частности Польша и Болгария, сообщили, что не намерены следовать требованиям Москвы, сочтя это нарушением условий договоров, которые в большинстве предполагают оплату в долларах или евро. В Венгрии в то же время допустили оплату газа в рублях.

27 апреля «Газпром» остановил поставки газа польской PGNiG и болгарской «Булгаргаз». В пресс-службе концерна заявили, что по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля от этих компаний не получили платежи в рублях за апрельские поставки.

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26 апреля PGNiG сообщила, что «Газпром экспорт» уведомил ее об остановке поставок газа. Компания сочла решение «Газпрома» нарушением контракта и заявила о намерении предъявить претензии в адрес российской компании. Минэнерго Болгарии в тот же день подтвердило, что «Булгаргаз» получил такое уведомление. Согласно анализу министерства, «Булгаргаза» и Болгарского энергетического холдинга, новый порядок оплаты поставок газа, предложенный Россией, «не соответствует действующему до конца этого года контракту и создает значительные риски для Болгарии».

27 апреля «Газпром» также предупредил, что в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем. На следующий день «Газпром» заявил, что Польша получает российский газ из Германии.