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Turkish Airlines предложила россиянам аннулировать билеты в Мексику

Turkish Airlines предложила россиянам аннулировать билеты в Мексику до 31 июля
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Авиакомпания Turkish Airlines предложила турагентам аннулировать билеты на рейсы из России в Мексику до 31 июля, либо изменить маршрут и даты перелета, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Предложение касается билетов на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в Мехико и Канкун, которые оформили до 23 апреля.

«Для неиспользованных билетов предусмотрен вынужденный возврат без штрафа, при условии проведения транзакции до 31 июля 2024 (включительно)», — добавили в АТОР.

Ранее ассоциация сообщила, что турецкая авиакомпания прекратила продавать билеты на рейсы из России в Мексику, соответствующее уведомление начало появляться при поиске на сайте Turkish Airlines.

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