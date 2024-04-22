Посольство посоветовало россиянам подумать об отказе от Turkish Airlines

Российское посольство в Анкаре посоветовало россиянам задуматься о целесообразности использования услуг Turkish Airlines. Дипмиссия сообщала, что сотрудники компании не пускают граждан России на рейсы в страны Латинской Америки

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Посольство России в Турции посоветовало россиянам тщательно подумать о целесообразности использования услуг Turkish Airlines, которая снимает граждан страны с транзитных рейсов в страны Латинской Америки. Об этом РБК сообщила пресс-служба дипмиссии.

«Проблема серьезная. Нам непонятно, насколько турецкие власти осознают всю ее серьезность... Генконсульство России в Стамбуле привлекло внимание авиакомпании к создавшейся нездоровой ситуации. Посольство, со своей стороны, обратилось в МИД Турции и письменно, то есть официальной нотой, и устно. Внятной реакции до сих пор не получено», — отметили там.

Согласно информации посольство, в течение последних недель были случаи, когда российским гражданам, которые следуют транзитом через аэропорт Стамбула в Латинскую Америку, отказывали в посадке на рейс. «При этом бывает, что сотрудники авиакомпании ведут себя не вполне корректно», — уточнили там.

В основном сотрудники компании ссылаются на то, что страны следования установили жесткие правила на допуск к ним россиян. В числе таких требований: наличие обратного билета, денежных средств, подтверждения брони гостиницы, в случае цели поездки, отличной от туристической, — соответствующих подтверждающих документов и другие.

Пресс-служба посольства подчеркнула, что эти сведения Turkish Airlines вывесила на сайте на турецком и английском языках, но отказалась вывешивать информацию на русском языке. В связи с этим дипмиссия утром 23 апреля опубликует на своих информационных ресурсах набор рекомендаций для россиян, которые «подвергаются ущемлению их прав в турецких аэропортах».

12 апреля пресс-секретарь российского посольства в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что дипмиссия знает о ситуации с массовыми отказами Turkish Airlines пускать россиян на рейсы в Латинскую Америку.

В начале апреля трех летевших транзитом через Стамбул в мексиканский Канкун россиянок не пустили на рейс Turkish Airlines. При этом у них был оплачен тур с билетами и подтверждены брони в отелях. Однако в дипмиссии подчеркнули, что женщины не обращались к ним за содействием.

В январе 2023 года Ассоциация туроператоров России сообщала, что пограничники в Мексике стали реже пропускать россиян из-за увеличения случаев использования страны как транзитной зоны. «Дело в том, что в последнее время участились случаи, когда россияне приезжают в Мексику лишь с целью пересечь далее границу с США и незаконно остаться в Америке. Для того чтобы пресечь такие попытки, иммиграционные офицеры в Мексике еще тщательнее, чем ранее, проверяют все необходимые для въезда документы, в том числе обратный билет», — объяснили в АТОР. Однако в российском консульстве тогда отметили незначительное число жалоб россиян и не увидели дискриминации в отношении граждан России.