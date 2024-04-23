Turkish Airlines на русском объяснила, как россиянам долететь транзитом

Turkish Airlines перевела на русский язык памятку для россиян, которые следуют в Латинскую Америку транзитом через Турцию. В апреле компания стала снимать россиян с рейсов, направляющихся в Мексику и другие страны

Фото: Burak Kara / Getty Images

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines перевела на русский язык памятку для следующих в Латинскую Америку пассажиров почти через два месяца после появления информации на английском и турецком языках. Информация опубликована на сайте компании.

Там перечислены дополнительные меры проверки, которые могут применяться к пассажирам на рейсах, направляющихся в аэропорты Каракаса (Венесуэла), Мехико и Канкуна (Мексика), Боготы (Колумбия), Гаваны (Куба) и Сан-Паулу (Бразилия).

К примеру, пассажирам, которые следуют в Мехико, необходимы транзитная виза и авиабилет на другой рейс, если перелет транзитный; оплаченное пребывание в гостинице на время путешествия; билет в пункт назначения и обратно, если даты авиабилета — в пределах срока действия визы для стран, где она необходима.

Если хотя бы одно правило не будет соблюдено, то пассажира могут не пустить на рейс. Данные правила есть на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В начале марта Turkish Airlines опубликовала на английском и турецком языках дополнительные требования к пассажирам, но на русском языке разъяснения представлены не были. Пресс-служба посольства России в Анкаре сообщила, что компания отказалась вывешивать информацию на русском языке.

В апреле в Ассоциации туроператоров России сообщили, что трех россиянок не пустили на рейс в Мексику. Телеграм-канал SHOT писал, что на 19 апреля на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку не пустили около 1 тыс. россиян.

Российское посольство в Турции в связи с проблемой недопуска на транзитные маршруты посоветовало россиянам тщательно подумать о целесообразности использования услуг Turkish Airlines. «Посольство, со своей стороны, обратилось в МИД Турции и письменно, то есть официальной нотой, и устно. Внятной реакции до сих пор не получено», — сообщили в дипмиссии. В посольстве также отметили случаи, когда сотрудники авиакомпании «ведут себя не вполне корректно».

Позже российское посольство в Анкаре советовало гражданам России обращаться в Turkish Airlines с письменным запросом для документального подтверждения недопуска на рейсы, а также подавать в суд на перевозчика по месту жительства с требованием о возмещении ущерба.