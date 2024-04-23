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Россиянам посоветовали судиться с Turkish Airlines из-за отказа в полете

Посольство: россиянам стоит подать в суд на Turkish Airlines из-за недопуска
Перевозчик продолжает отказывать в перелете российским пассажирам, следующим транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки, сообщили в дипмиссии
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Посольство России в Турции из-за случаев отказа Turkish Airlines в перелете в латиноамериканские страны посоветовало россиянам обратиться в авиакомпанию с письменным запросом для документального подтверждения недопуска на рейсы и подать в суд на перевозчика по месту жительства с требованием о возмещении ущерба. Об этом «РИА Новости» сказали в диппредставительстве.

В дипмиссии отметили, что Turkish Airlines, в том числе ее офис в Стамбуле, несмотря на неоднократные обращения дипломатов, продолжают отказывать в перелете российским пассажирам, следующим транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки. «При этом сотрудники авиакомпании либо не предоставляют никаких внятных объяснений причин отказа, либо ссылаются на установленные указанными государствами правила въезда», — сообщили там.

Посольство посоветовало россиянам подумать об отказе от Turkish Airlines
Политика
Фото:Burak Kara / Getty Images

Авиакомпания, как заявили ранее в посольстве, объясняет отказы тем, что страны, куда направляются россияне, ужесточили правила въезда для них. В частности, требуется наличие обратного билета, денег, подтверждения брони гостиницы и других документов. Эту информацию перевозчик разместил на своем сайте на турецком и английском языках, но не на русском, отметили в диппредставительстве.

Дипмиссия обратилась в МИД Турции, но «внятной реакции до сих пор не получено», сказали там. Гражданам дипломаты предложили «тщательно взвешивать целесообразность» полетов рейсами Turkish Airlines.

В апреле Ассоциация туроператоров России сообщила, что трех девушек не пустили в самолет, летевший в Мексику, сославшись на сообщение Turkish Airlines с текстом: «Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете летать в соответствии с правилами мексиканского правительства».

Телеграм-канал SHOT писал, что на 19 апреля из Стамбула в Латинскую Америку не пустили около 1 тыс. россиян. Например, Turkish Airlines отказала в полете россиянину, летевшему из Санкт-Петербурга в мексиканский Канкун на концерт Мадонны. В российском посольстве РБК сообщали, что были случаи с недопуском россиян на рейсы в Бразилию и другие страны.

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Теги
Елена Чернышова
Turkish Airlines рейсы россияне Латинская Америка
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