Песков заявил о неприемлемости ситуации с Turkish Airlines

Песков заявил, что проблема с отказами Turkish Airlines сажать на транзитные рейсы россиян является неприемлемой. Посольство России в Анкаре отмечало случаи, когда сотрудники авиакомпании «ведут себя не вполне корректно»

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Ситуация с отказами авиакомпании Turkish Airlines сажать на рейсы российских пассажиров, которые летят транзитом через Стамбул в Латинскую Америку, является неприемлемой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не дожидаясь контактов на высшем уровне, очень активно работает наше дипломатическое ведомство, активно работает наше правительство, которое неустанно говорит о неприемлемости такой ситуации для нас и для российских граждан», — сказал он.

По словам представителя Кремля, проблема в основном с турецкой стороны, с которой у России очень конструктивные и дружественные отношения. «И мы будем использовать эти отношения, с тем чтобы решать те проблемы, которые, к сожалению, неизбежно возникают», — отметил Песков.

Turkish Airlines объяснила свои действия тем, что страны, куда летят россияне, ужесточили правила въезда для них. В начале марта Turkish Airlines опубликовала на английском и турецком языках дополнительные требования к пассажирам. Пресс-служба посольства России в Анкаре говорила, что компания отказалась вывешивать информацию на русском языке.

Ассоциация туроператоров России в апреле сообщала, что трех россиянок не пустили на рейс в Мексику, которые летели транзитом через Турцию. Телеграм-канал SHOT писал, что на 19 апреля около 1 тыс. россиян не пустили на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку.

22 апреля российское посольство в Анкаре на фоне проблемы недопуска на транзитные маршруты посоветовало россиянам тщательно подумать о целесообразности использования услуг Turkish Airlines. Дипмиссия также отметила случаи, когда сотрудники авиакомпании «ведут себя не вполне корректно».

23 апреля посольство посоветовало гражданам России обращаться в Turkish Airlines с письменным запросом для документального подтверждения недопуска на рейсы и подавать в суд на авиаперевозчика по месту жительства, чтобы потребовать возместить ущерб. В тот же день компания опубликовала памятку для следующих в Латинскую Америку пассажиров на русском языке.