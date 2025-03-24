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Посадка самолета в поле ,  
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Из «Уральских авиалиний» уволили второго посадившего лайнер в поле пилота

Сюжет
Посадка самолета в поле
Эдуард Семенов, второй пилот «Уральских авиалиний», который экстренно посадил самолет в поле Новосибирской области, уволен из компании. Его коллега Сергей Белов написал заявление по собственному желанию годом ранее
Эдуард Семенов
Эдуард Семенов (Фото: uralairlines_official / Telegram)

Из «Уральских авиалиний» уволен второй пилот, которому удалось посадить самолет в пшеничном поле под Новосибирском в 2023 году, сообщили РБК в авиакомпании.

Сообщения о том, что Эдуард Семенов уволен из «Уральских авиалиний» начали появляться сразу после экстренной посадки Airbus A320. Однако в компании информацию опровергали. Сегодня об увольнении написал «Ъ-Урал».

В авиакомпании сообщили РБК, что по итогам прохождения врачебно-летной экспертной комиссии (ЦВЛЭК) Семенов был признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота. «Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался», — рассказали РБК в «Уральских авиалиниях».

Трудовой договор Семенова был прекращен 20 марта по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК (отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением).

Посадка самолета в поле в Новосибирской области. Фоторепортаж
Фотогалерея 

12 сентября 2023 года следовавший из Сочи в Омск Airbus A320 совершил вынужденную посадку в поле неподалеку от села Убинское Новосибирской области. На борту находились около 170 человек, никто не пострадал.

В ходе первоначального расследования было установлено, что у самолета возникли проблемы с «зеленой» гидросистемой из-за дефекта в механизме шасси. По оценке Росавиации, вынужденная посадка лайнера стала результатом множественных ошибок и нарушений, которые допустил экипаж. Профессиональная подготовленность пилотов при выполнении аварийных процедур была сочтена комиссией как неудовлетворительная.

«Уральские авиалинии» разобрали самолет, севший в поле под Новосибирском
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В начале декабря 2023 года «Известия» со ссылкой на родственников летчиков писали, что их попросили уволиться из «Уральских авиалиний» по собственному желанию. Вместе с Эдуардом Семеновым самолетом управлял Сергей Белов. Решение посадить самолет в поле Белов объяснил опасениями отказа двигателя. В апреле прошлого года он написал заявление об увольнении и покинул авиакомпанию.

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Теги
Милена Костерева, Елена Степанова Елена Степанова
Уральские авиалинии Airbus A320 экстренная посадка увольнение
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