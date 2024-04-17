Посадивший самолет «Уральских авиалиний» в сибирское поле пилот уволился

Командир севшего минувшей осенью в поле Airbus Белов уволился по собственному желанию, сообщили в «Уральских авиалиниях». Второй пилот Семенов находится в отпуске. В декабре родственники пилотов говорили, что их попросили уйти

Сергей Белов (слева) (Фото: РИА Новости)

Пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, посадивший Airbus A320 в поле под Новосибирском в минувшем сентябре, уволился, сообщила пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

По ее словам, командир судна написал заявление об увольнении по собственному желанию после окончания расследования Росавиации. «На основании этого заявления трудовой договор с ним был прекращен 15 апреля. С приказом Сергей Белов ознакомлен в установленном законом порядке», — сказала Гасникова.

Она уточнила, что второй пилот Эдуард Семенов остается в отпуске без содержания.

В начале декабря «Известия» со ссылкой на родственников летчиков писали, что их попросили уволиться по собственному желанию. Телеграм-канал Baza, ссылаясь на мать Белова, сообщил, что тот уволился. Мать Семенова рассказала телеграм-каналу Mash, что этим вопросом занимается прокуратура.

12 сентября прошлого года следовавший из Сочи в Омск Airbus A320 совершил вынужденную посадку в поле неподалеку от села Убинское Новосибирской области — от него около 400 км до Омска и около 200 км до Новосибирска. На борту всего находились около 170 человек. Пострадавших в ходе инцидента не было.

Белов объяснял решение посадить самолет в поле опасениями, что у лайнера откажут двигатели, что усложнило бы посадку.

В ходе первоначального расследования было установлено, что у самолета возникли проблемы с «зеленой» гидросистемой из-за дефекта в механизме шасси, а экипаж совершил ошибку при определении положения шасси и расчете объема топлива, необходимого для полета в Новосибирск: его не хватило, поэтому посадку совершили в поле.

В центральном аппарате Росавиации раскритиковали это расследование (его проводило Западно-Сибирское межрегиональное территориальное управление агентства). Среди недочетов были названы ошибки в расчетах; не подтвержденные переговорами экипажа данные (в частности, о расчете нужного объема топлива для полета до Новосибирска); утверждения, что решение командира судна уйти на посадку в Новосибирске из-за ее потенциальной опасности в Омске было обоснованным, что противоречит состоянию самолета, погоде и условиям в омском аэропорту. Всего поступило по меньшей мере 15 замечаний к расследованию.

Кроме того, Росавиация отметила «недопустимо низкий уровень» подготовки пилотов, в том числе к взаимодействию между собой, их «безрассудные действия» в аварийной ситуации.