Росавиация предложила уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний»

Росавиация указала на многочисленные недостатки при обеспечении безопасности полетов в «Уральских авиалиниях», что стало причиной приземления Airbus A320 на пшеничное поле. В компании с частью формулировок не согласились

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Комиссия Росавиации по расследованию экстренной посадки пассажирского самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» в пшеничном поле под Новосибирском рекомендовала компании рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям лиц, ответственных за обеспечение безопасности полетов. Об этом пишут «Известия», ознакомившись с документом.

Речь идет о двух заместителях генерального директора Сергея Скуратова. Это директор по качеству Алексей Фомин и летный директор Сергей Глазков, которые работают в авиаперевозчике 24 и 31 год.

В авиакомпании указали, что решение о соответствии двух замов гендиректора занимаемым должностям будет принимать совет директоров. В него входит один из тех, кого комиссия посчитала ответственным, — Сергей Глазков. Уже выполнено 80% рекомендации комиссии авиарегулятора, а приземлившийся в поле лайнер не планируют использовать в коммерческой авиации.

Что еще выяснила комиссия Росавиации

По мнению комиссии, вынужденная посадка лайнера в поле стала результатом множественных ошибок и нарушений, которые допустил экипаж, они привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром. Причинами недостаточной подготовки пилотов к работе в сложной ситуации Росавиация посчитала недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в «Уральских авиалиниях».

Профессиональная подготовленность пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова при выполнении нормальных и аварийных процедур сочтена комиссей как неудовлетворительная. Действия пилотов после отказа гидросистемы были непоследовательными и дезорганизованными, они затруднились с определением фактического положения шасси, а приземление в Омске экипаж вообще не рассматривал, хотя ему было «очевидно», что длины полосы в омском аэропорту хватает для безопасного приземления с учетом отказа систем, подходящими были и погодные условия. Как постановила комиссия, решение об уходе в аэропорт Новосибирска командир воздушного судна принял необоснованно.

Ключевым фактором, который повлиял на решение пилота Сергея Белова уйти на посадку в Новосибирск вместо Омска, стала рекомендация «Уральских авиалиний». Там было сказано, что при возникновении неисправностей в полете следует направиться в тот аэропорт, где есть подготовленный технический персонал для скорейшего устранения отказа — ближайший к Омску был в Новосибирске. Об этом членам комиссии признался сам пилот. Рекомендация содержалась в брифинг-пакете для экипажей и сообщалась перед каждым рейсом, но после экстренной посадки ее сразу же убрали из документа, «потому что понимали, что это повлияло на экипаж», рассказал пилот.

Экипаж объяснил комиссии, что принимал решения, опасаясь получить «негативную реакцию от руководства», если приземлятся в Омске вопреки рекомендациям, где нельзя оперативно устранить неисправность гидравлической системы, что грозит привести к задержке следующих вылетов и дополнительным расходам, сказано в отчете. Опрос рядового летного состава показал, что за допущенные ошибки и отклонения (не нарушения) пилоты получают неформальные выговоры.

Комиссия в заключении указала, что в «Уральских авиалиниях» приоритет коммерческих интересов начальства стоит над вопросами обеспечения летной безопасности, подготовка пилотов ведется на неудовлетворительном уровне, а организация летной работы компании «находится на низком уровне», следует из документа. Отдельно эксперты выделили высокую нагрузку на инструкторский состав, который полгода не был занят летно-методической работой, а целиком был направлен на выполнение производственных полетов и в тренировки на тренажере.

Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в поле утром 12 сентября. Самолет приземлился в Новосибирской области, неподалеку от села Убинское. При заходе на посадку в Омске отказала одна из гидросистем, экипаж принял решение лететь в Новосибирск, но из-за нехватки топлива самолет решили посадить в поле. На борту всего находились 167 человек, в том числе шестеро членов экипажа и 23 ребенка. Один человек пострадал, у него повысилось артериальное давление. Первоначально расследование завершили в ноябре, но вскоре возобновили из-за нарушений при его проведении.

Глава инспекции по безопасности полетов «Уральских авиалиний» Дмитрий Соловьев, входивший в состав комиссии по расследованию в качестве зампреда, не согласился с некоторыми тезисами в отчете. Он предложил поменять в выводах комиссии более десяти формулирвоок, например, выводы о низком уровне организации летной работы он счел субъективной оценкой, которая оказывает негативное влияние на работу «Уральских авиалиний».

По мнению Соловьева, в докладе не учтено и психофизиологическое состояние экипажа, его действия оценивались без привлечения профессионального психолога.

За более чем полгода было рассмотрено несколько сценариев транспортировки самолета с поля: поднятие вертолетом по частям, вывоз целиком, либо взлет с замерзшей поверхности. Еще одним вариантом было строительство взлетной полосы, поскольку Airbus 320 может подняться только с искусственной площадки однако компания выяснила, что при таком удалении от Новосибирска доставка плит, их установка и подготовка полосы станет чрезмерно затратным решением, пояснили изданию в «Уральских авиалиниях».

Аренда поля уже обошлась авиаперевозчику в 1,2 млн руб., еще около 9,3 млн руб. ушли на охрану, забор, контейнеры, транспорт и других расходы. Большие суммы тратятся на поддержание технического состояния лайнера.