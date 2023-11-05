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Посадка самолета в поле ,  
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Росавиация выяснила, что привело к посадке A320 в поле под Новосибирском

Росавиация назвала ошибки, из-за которых A320 посадили в поле под Новосибирском
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Посадка самолета в поле
Airbus А320 сел в поле под Новосибирском в сентябре. Этому предшествовали несколько ошибок, в том числе с расчетом объема нужного топлива при том, что у самолета из-за проблем с гидравликой были выпущены шасси
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

К посадке самолета «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области в сентябре привели проблемы с «зеленой» гидросистемой и ошибка экипажа в определении положения шасси, сообщают «Известия» и телеграм-канал Baza со ссылкой на заключение Росавиации.

В документе сказано, что такую посадку экипажу пришлось совершить из-за нехватки топлива для завершения полета. При этом на принятие решения повлияли сразу несколько факторов, среди которых:

  • ошибка экипажа «в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы»;
  • необоснованное решение лететь на запасной аэродром в Новосибирск при том, что потребность топлива была рассчитана неверно из-за того, что экипаж не учел выпущенное положение шасси — так расход топлива вырос.

Отказ «зеленой» гидросистемы произошел из-за «нарушения целостности в мести заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси из-за естественного износа».

У Airbus A320 есть три системы гидравлики — «зеленая», «желтая» и «синяя». Эти системы отвечают за управление закрылками и предкрылками, рулями высоты направления, за уборку и выпуск шасси, управление поворотом передней стойки, тормоза, открытие и закрытие створок реверса и т. д. Функции в них дублируются, что позволяет сохранять управляемость самолетом даже при отказе той или иной системы.

Самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в поле утром 12 сентября. На борту всего находились 170 человек, из них 161 — пассажиры, сообщала авиакомпания. Росавиация заявляла о 165 людях на борту. Пострадавших не было.

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После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК, максимальное наказание — лишение свободы до двух лет).

Как следует из данных Flightradar24, Airbus выпустили около 20 лет назад, «Уральские авиалинии» взяли его в операционный лизинг в 2013-м.

Пилот Сергей Белов объяснил свое решение посадить самолет в поле опасениями отказа двигателя.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Новосибирск Уральские авиалинии Airbus A320 Росавиация
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