«Уральские авиалинии» разобрали самолет, севший в поле под Новосибирском

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Работы по демонтажу самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A320 с бортовым номером RA-73805, приземлившегося в сентябре 2023 года на пшеничном поле в Новосибирской области, близятся к завершению. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в телеграм-канале.

Специалисты авиакомпании завершили снятие внутренних элементов пассажирского салона и кабины пилотов, которые были отправлены в Екатеринбург еще в октябре. Демонтированы двигатели, электроника, шасси, капоты и реверсы. Фюзеляж, крылья и хвостовое оперение подготовлены к утилизации.

Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии»

Снятые компоненты в ближайшее время доставят в Екатеринбург для проверки и оценки их дальнейшей эксплуатации. Полностью завершить вывоз всех частей воздушного судна авиакомпания планирует до февраля 2025 года.

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Омск 12 сентября 2023 года, совершил экстренную посадку на пшеничное поле в 180 км от Новосибирска, недалеко от деревни Каменка. На борту находились около 170 человек, пострадавших не было.

Предварительное расследование установило, что причиной инцидента стала неисправность «зеленой» гидросистемы, вызванная дефектом в механизме шасси. Кроме того, экипаж допустил ошибки при расчете необходимого запаса топлива для посадки в Новосибирске, что привело к вынужденной посадке в поле.

Росавиация также выявила недостаточный уровень подготовки пилотов, в том числе слабое взаимодействие между членами экипажа. В ведомстве отметили, что в экстренной ситуации пилоты действовали «безрассудно».