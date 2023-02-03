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«Коммерсантъ» узнал подробности продажи российских активов Danone

«Коммерсантъ»: Danonе может продать часть активов в России с возможностью обратного выкупа
Danone предложила инвесторам от 75% активов; компания намерена после сделки оставить долю и место в совете директоров российского отделения
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Французский производитель молочных продуктов Danone готов передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России с возможностью обратного выкупа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Опцион обратного выкупа включен в сделку по передаче контроля в российском бизнесе компании. По словам одного из собеседников, Danone предложил инвесторам от 75% активов; он хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании, сообщил источник.

Как пишет издание, в сделку войдут только российские марки Danone, в числе которых «Простоквашино», «Растишка», «Тема». По данным газеты, в покупке заинтересованы несколько инвестфондов, их названия не приводятся. В Danone отказались от комментариев.

Danone в минувшем октябре сообщила, что начала процесс передачи контроля над бизнесом по производству свежих молочных и растительных продуктов, заявив, что этот шаг позволит принадлежащим компании в России предприятиям продолжать работу в будущем. В отчете компании за первое полугодие 2022 года говорилось, что вклад России в общие продажи группы составил около 5%.

Компания не уточняла, кому и как именно передаст контроль над бизнесом в России. Источник РБК, близкий к Danone, сообщал, что передача активов локальному менеджменту не рассматривается, речь идет именно о продаже российского бизнеса — фонду или крупному непрофильному инвестору.

Danone работает в России с 1992 года, ее молочная продукция производится на 18 заводах в разных регионах страны. В начале марта компания решила приостановить инвестиционные проекты в России, однако не стала прекращать производство продуктов. В апреле источник Reuters сообщил, что Danone рассматривает возможность ухода с российского рынка, но компания это не подтвердила.

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