Власти заявили, что сгоревший склад Wildberries работал без разрешения

Строительство склада началось в 2021 году. Госстройнадзор выдал разрешение на строительство, заключение о соответствии построенного объекта проекту, но за разрешением на ввод в эксплуатацию застройщик не обратился

Фото: Дмитрий Васильев / Reuters

Склад Wildberries в Шушарах, на котором утром 13 января начался пожар, работал без разрешения, он не был введен в эксплуатацию, заявил врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров телеканалу 78.ru.

«Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам [подает заявку]. Вообще с такими бумагами они не должны были работать без разрешения», — сказал он.

Источник телеканала в МЧС утверждает, что склад ни разу не проверяла пожарная инспекция.

В ответ на запрос «РИА Новости» в Госстройнадзоре пояснили, что ведомство выдало «разрешение на строительство складского комплекса общей площадью 105,8 тысяч квадратных метров в Шушарах», «заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации», но «за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию в Госстройнадзор не обращались».

Строительство склада в Шушарах — на Московском шоссе, 153 — компания начала в 2021 году. Прежде она арендовала склады. Размер инвестиций в проект оценивался в 3 млрд руб. Это один из крупных логистических центров Wildberries.

МЧС локализовало пожар на площади 70 тыс. кв. м. Ведомство уточнило, что размеры склада — 320 на 350 м, то есть его площадь — 112 тыс. кв. м.



Пожару присвоили наивысший пятый ранг сложности. В МЧС отмечали, что спасатели смогли не допустить распространения огня еще на часть складского комплекса, электроподстанцию и парковку грузового автотранспорта.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

ТАСС писал, что предварительная причина возгорания — неисправность проводки. Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что пожарная сигнализация там не сработала. «Ее могли отключить, так как накануне было несколько ложных срабатываний», — отметил собеседник. В Wildberries информацию о несработавшей сигнализации опровергли.

Компания сообщила, что товары со склада в Шушарах скроют с витрины маркетплейса, покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцам сделают компенсацию за потерянный товар. Источник «Известий» сообщал, что все товары на складе сгорели.

Во Всероссийском союзе страховщиков РБК сообщили, что согласно предварительным оценкам имущественный ущерб от пожара может превысить 10 млрд руб. Источник РБК допускал, что максимальный размер ущерба может приблизиться к 20 млрд руб.

