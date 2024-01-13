 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Власти заявили, что сгоревший склад Wildberries работал без разрешения

Госстройнадзор Петербурга: загоревшийся склад Wildberries работал без разрешения
Строительство склада началось в 2021 году. Госстройнадзор выдал разрешение на строительство, заключение о соответствии построенного объекта проекту, но за разрешением на ввод в эксплуатацию застройщик не обратился
Фото: Дмитрий Васильев / Reuters
Фото: Дмитрий Васильев / Reuters

Склад Wildberries в Шушарах, на котором утром 13 января начался пожар, работал без разрешения, он не был введен в эксплуатацию, заявил врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров телеканалу 78.ru.

«Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам [подает заявку]. Вообще с такими бумагами они не должны были работать без разрешения», — сказал он.

Источник телеканала в МЧС утверждает, что склад ни разу не проверяла пожарная инспекция.

В ответ на запрос «РИА Новости» в Госстройнадзоре пояснили, что ведомство выдало «разрешение на строительство складского комплекса общей площадью 105,8 тысяч квадратных метров в Шушарах», «заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации», но «за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию в Госстройнадзор не обращались».

Строительство склада в Шушарах — на Московском шоссе, 153 — компания начала в 2021 году. Прежде она арендовала склады. Размер инвестиций в проект оценивался в 3 млрд руб. Это один из крупных логистических центров Wildberries.

Страховщики оценили ущерб от пожара на складе Wildberries
Общество
Фото:Валентин Егоршин / ТАСС

МЧС локализовало пожар на площади 70 тыс. кв. м. Ведомство уточнило, что размеры склада — 320 на 350 м, то есть его площадь — 112 тыс. кв. м.

Пожару присвоили наивысший пятый ранг сложности. В МЧС отмечали, что спасатели смогли не допустить распространения огня еще на часть складского комплекса, электроподстанцию и парковку грузового автотранспорта.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Фоторепортаж
Фотогалерея 

ТАСС писал, что предварительная причина возгорания — неисправность проводки. Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что пожарная сигнализация там не сработала. «Ее могли отключить, так как накануне было несколько ложных срабатываний», — отметил собеседник. В Wildberries информацию о несработавшей сигнализации опровергли.

Компания сообщила, что товары со склада в Шушарах скроют с витрины маркетплейса, покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцам сделают компенсацию за потерянный товар. Источник «Известий» сообщал, что все товары на складе сгорели.

Во Всероссийском союзе страховщиков РБК сообщили, что согласно предварительным оценкам имущественный ущерб от пожара может превысить 10 млрд руб. Источник РБК допускал, что максимальный размер ущерба может приблизиться к 20 млрд руб.
 

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Wildberries Шушары Санкт-Петербург пожары
Материалы по теме
Бакальчук — РБК: «Когда у тебя кризисы, ты знаешь, с чего начинать»
Бизнес
В МЧС заявили, что погибших при пожаре на складе Wildberries нет
Общество
Страховщики оценили ущерб от пожара на складе Wildberries
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
В российском биатлоне ввели новую дисциплину Спорт, 15:14
Маск назвал беспределом гибель американского блогера в украинской тюрьме Политика, 14:58
«Пари НН» назвал сумму за трансфер Севикяна в бывший клуб Черчесова Спорт, 14:56
Власти заявили, что сгоревший склад Wildberries работал без разрешения Бизнес, 14:40
«Добрый военком» из мемов станет вице-премьером Забайкалья Общество, 14:35
У метро и МЦК: новые дома с лучшей транспортной доступностью РБК и ПИК, 14:31
На выборах президента Тайваня вышел вперед сторонник дружбы с США Политика, 14:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Wildberries ответила на сообщения о выключенной сигнализации при пожаре Бизнес, 14:19
Союз страховщиков оценил ущерб от пожара на складе Wildberries в ₽10 млрд Общество, 14:12
Пожар в «Сбербанк-Сити» в Москве потушили Общество, 14:08
Экс-премьер Польши заявил о «глубоко тревожной» ситуации на Украине Политика, 14:04
Суд отправил в СИЗО жителя Пензы по делу о связях с польской разведкой Политика, 13:41
Сотни рабочих бегут со склада Wildberries при пожаре. Видео Общество, 13:33
«Манчестер Сити» лишился лучшего бомбардира до конца января Спорт, 13:32