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Bloomberg раскрыл место «вечеринки яхт» миллиардеров со всего мира

Bloomberg: в районе Карибских островов скопилось более 200 яхт миллиардеров со всего мира
Порт столицы Сен-Барта на Карибах выглядит «немного менее многолюдным» из-за отсутствия в этом году суперъяхт российских олигархов, пишет Forbes
Фото: Ethan Swope / Bloomberg
Фото: Ethan Swope / Bloomberg

Миллиардеры со всего мира прибыли на Карибские острова в преддверии рождественских и новогодних вечеринок, и число яхт в этом районе увеличилось более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, пишет Bloomberg.

По подсчетам агентства, в конце ноября в районе островов находилась 81 яхта, тогда как сейчас в странах Карибского бассейна скопилось более 200.

Самая крупная из тех, что там находится, — 138-метровая (454 фута) суперъяхта Rising Sun американского бизнесмена и основателя звукозаписывающей компании Geffen Records Дэвида Геффена (Forbes оценивает его состояние в $7,7 млрд), стоящая на якоре на Сен-Барте.

За ней следует 117-метровая (384 фута) Infinity на Британских Виргинских островах (агентство не указывает ее владельца, но, по данным superyachtfan и luxurylaunches, она принадлежит американскому миллиардеру, директору сети магазинов Harbour Freight Эрику Шмидту, его состояние — $9,5 млрд), а также 115-метровая Ahpo канадско-ямайского предпринимателя, главы инвестиционной компании Portland Holdings Майкла Ли-Чина (Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд), недавно прибывшая в Сент-Китс.

Агентство пишет, что в «обычный год» бизнесмен Роман Абрамович (Forbes оценивает его состояние в $6,9 млрд, находится под санкциями ЕС) мог бы устроить новогоднюю вечеринку рядом с яхтой Геффена, но четыре суперъяхты, «связанные с ним или принадлежащие ему», остались в Турции, поскольку в связи с западными санкциями из-за спецоперации на Украине яхты российских бизнесменов были задержаны по всему миру.

Количество яхт резко возросло в преддверии праздников и на другом конце света — на Мальдивах, указывает агентство. Крупнейшая из 17 прибывших туда лодок — 88-метровая (290 футов) Lauren L, которая, по данным портала superyachtfan, принадлежит украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.

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Forbes пишет, что в этом году праздничный сезон в порту Густавии (столица французской заморской общины Сен-Барт в Карибском море) выглядит «немного менее многолюдным», поскольку отсутствуют суперъяхты российских олигархов, традиционно прибывавшие на остров в этот период. Нет там, например, 168-метровой (553 фута) суперъяхты Eclipse, которая, предположительно, связана с бизнесменом Романом Абрамовичем, и 139-метровой Ocean Victory, которая, по данным The Observer, принадлежит председателю совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову (Forbes оценивает его состояние в $6,6 млрд, находится под санкциями ЕС и США).

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