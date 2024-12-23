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Власти вернулись к обсуждению схемы поставок газа на Камчатку

Правительство вернулось к обсуждению схемы поставок газа на Камчатку
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Эксклюзивы РБК
Власти вернулись к обсуждению схемы поставок СПГ для Камчатки, узнал РБК. Утвержденная ранее схема предполагала доставку газа «Газпрома» с «Сахалина-2». Эксперты связывают возобновление дискуссии с санкциями против «Арктик СПГ 2»
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«Газпром» GAZP ₽115,21 +7,51% Купить
Выносное погрузочное устройство для отгрузки нефти с завода по производству сжиженного природного газа проекта &laquo;Сахалин-2&raquo;
Выносное погрузочное устройство для отгрузки нефти с завода по производству сжиженного природного газа проекта «Сахалин-2» (Фото: Александр Семенов / ТАСС)

Правительство вновь обсуждает логистику поставок сжиженного природного газа (СПГ) для газификации Камчатского края, следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака, прошедшего 21 ноября, и подтвердили РБК три источника, знакомых с деталями дискуссии. План-график («дорожная карта») газификации Камчатки, утвержденный кабмином в 2023 году, снимал этот вопрос и предполагал доставку СПГ «Газпрома» с завода «Сахалин-2» двумя небольшими танкерами на терминал в бухте Раковая, который построит НОВАТЭК.

Как указано в протоколе, на совещании у вице-премьера было отмечено «отсутствие согласованной логистической схемы поставок сжиженного природного газа на регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае». В связи с этим Минэнерго было поручено до 13 декабря представить правительству свою позицию по данному вопросу. Была ли она направлена, собеседники не уточняют.

Утвержденная «дорожная карта» предполагала, что договор на поставку СПГ с «Сахалина-2» для камчатских потребителей необходимо было заключить в первом квартале 2024 года. Ответственной стороной за выполнение этого пункта значится «Газпром». Проект скорректированного плана-графика, о котором РБК писал в июле, сдвигал срок контрактации на конец 2024 года, но все так же подразумевал поставки с «Сахалина-2». Этот документ так и не был утвержден. Более того, Минэнерго на совещании у Новака поручили его доработать.

В конце ноября губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что логистика снабжения края сжиженным природным газом теперь предусматривает поставки СПГ из бухты Бечевинская: там расположено плавучее хранилище газа «Коряк ПХГ» компании НОВАТЭК, которое планировалось использовать для перевалки арктического газа с танкеров ледового класса Arc7 на конвенциональные. Планы НОВАТЭКа не были реализованы из-за попадания ПХГ и гыданского завода «Арктик СПГ 2» под санкции. Позднее, 11 декабря, Солодов сообщил, что Камчатка будет «получать газ, который будет поступать по Северному морскому пути».

Власти поручили «Газпрому» поставлять СПГ с Сахалина на Камчатку
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Основной объем газа сейчас добывается на месторождениях Ледовитого океана, вблизи побережья Ямала, других регионов и транспортируется к нам на Камчатку. Уже построен огромный хаб, газовое хранилище для СПГ, через которое будет осуществляться перевалка с судов ледового класса на суда общего класса, и потом по всему миру уже доставляться потребителю. Его уже реализует компания НОВАТЭК... Мы воспользовались уникальной возможностью, и часть этого газа будет направляться на социальные нужды к нам на Камчатку. Специальными судами-челноками доставлять в город вблизи бухты Раковая», — рассказал губернатор в своем видеодневнике.

По словам Солодова, все работы по сооружению наземной и морской части проекта «будут завершены осенью 2026 года». «Поэтому мы уже уверенно видим, что зиму 2026/27 года мы пройдем без привозного мазута», — заключил он.

В пресс-службе губернатора края на момент публикации материала не предоставили ответ на запрос РБК. В секретариате вице-премьера Новака, пресс-службах Минэнерго, «Газпрома» и НОВАТЭКа не ответили на запрос РБК о том, является ли данная схема окончательной и почему власти решили возобновить дискуссию по данному вопросу.

Один из собеседников РБК указывает на позицию «Газпрома», который, вероятно, не всецело принял утвержденный в 2023 году план-график. Еще в 2022 году поставки СПГ с «Сахалина-2» рассматривались как временный вариант до выделения НОВАТЭКу дополнительной ресурсной базы, в лицензиях на которую будет закреплено условие направления части сжиженного природного газа потребителям Камчатки. В то же время Александр Климентьев, первый вице-президент научно-экспертного совета Национальной ассоциации СПГ, полагает, что причиной изменения схемы могли стать санкции против «Арктик СПГ 2». «Тут простая экономика: простой завода, плавучего хранилища и газовозов. А дополнительные затраты на газификацию может взять на себя бюджет», — прокомментировал эксперт.

Планы по газификации Камчатки газом с «Сахалина-2» сдвинут на год
Бизнес
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Об окончательном решении по логистике собеседникам РБК неизвестно. При этом один из источников РБК считает, что в качестве «компромиссного» варианта может быть рассмотрена обменная схема, при которой на газификацию края будет идти газ с ПХГ «Коряк» НОВАТЭКа, но взамен компания получит СПГ с «Сахалина-2». Таким образом, фактически Камчатка будет газифицирована СПГ с сахалинского проекта, заключает он.

Санкции против «Арктик СПГ 2»

«Арктик СПГ 2» — второй крупнотоннажный проект НОВАТЭКа и его иностранных партнеров по производству сжиженного природного газа. Ресурсной базой завода является месторождение Утреннее на полуострове Гыдан в ЯНАО (в 70 км от «Ямала СПГ»). Проект предполагает строительство трех линий сжижения по 6,6 млн т в год (общей мощностью 19,8 млн т), две из которых уже поставлены на производственную площадку. НОВАТЭКу в «Арктик СПГ 2» принадлежит 60%, французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC — по 10%. Изначально объем капзатрат в проект оценивался в $21,3 млрд, но из-за изменения схемы энергоснабжения эта оценка выросла более чем до $22 млрд.

В ноябре 2023 года Минфин США наложил санкции на компанию-оператора проекта — ООО «Арктик СПГ 2». Тогда же в Вашингтоне заявили о цели «убить проект». Агентство Reuters сообщало, что после этого НОВАТЭК направил клиентам уведомление о форс-мажоре по поставкам с гыданского завода, получившего в декабре первый СПГ. Так же поступили и другие иностранные партнеры. Вместе с тем санкции стали препятствием для получения новых танкеров Arc7 в Южной Корее и на российской судоверфи «Звезда» (также попала в SDN-list).

Официально о начале отгрузок с «Арктик СПГ 2» пока не сообщалось. При этом западные СМИ, в частности агентство Bloomberg, в августе со ссылкой на спутниковые снимки писали, что, вероятно, такие попытки были совершены. Но до иностранных портов партии так и не дошли, утверждает агентство. НОВАТЭК эту информацию не комментировал.

Сколько нужно газа Камчатке

Проект газификации Камчатского края с помощью СПГ является крупнейшим в своем роде в стране. Необходимость в такой схеме газоснабжения возникла из-за падающей добычи «Газпрома» на месторождениях региона (Кшукское и Нижне-Квакчикское). Владимир Солодов в интервью РБК в августе 2023 года говорил, что ставка на собственные месторождения не сработала, поскольку оценка их запасов была некорректной. В итоге дефицит газа на Камчатке составляет 500 млн куб. м в год, который покрывается дорогим и неэкологичным мазутом, отмечал он. Годом ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что потребность региона в газе составляет 400 млн куб. м в год, но к концу 2035 года она может вырасти уже до 700–800 млн куб. м.

НОВАТЭК вложит более ₽40 млрд в газификацию Камчатки
Бизнес
Фото:Сергей Фомин / Global Look Press

Согласно информации на сайте правительства Камчатского края, строительство комплекса по регазификации сжиженного природного газа позволит поставлять СПГ для нужд Камчатского края в объеме до 446 тыс. т, или 620 млн куб. м ежегодно. «Для санкционного СПГ с «Арктик СПГ 2» это какой-то выход. Если считать, что в газовозе 70 тыс. т, то это шесть-семь газовозов в год. Кроме того, это также обеспечит постоянную работу ПХГ «Коряк», — отмечает Климентьев. Кроме того, «если санкции будут надолго, то с ПХГ «Коряк» можно будет газифицировать и Магадан, и Чукотку, и побережье Хабаровского края».

Однако главной проблемой такой схемы является тот факт, что ПХГ «Коряк» не оборудован под прием небольших танкеров-челноков, которыми планировалось доставлять газ с «Сахалина-2», говорит эксперт. Поэтому потребуется техническое дооснащение хранилища. Кроме того, транспортное плечо в такой конфигурации сократится, а значит, потребности в двух танкерах уже не будет, замечает он.

Какой будет цена газа

Как следует из протокола, вопрос возможной цены поставки газа для Камчатского края также по-прежнему не решен. Действующий вариант «дорожной карты» предполагает, что еще в начале 2024 года должна была появиться соответствующая законодательная база под возможность определения оптовой цены на регазифицированный СПГ, а сам расчет — с середины 2025-го. При этом дедлайн по определению всех составляющих цены и источников финансирования разницы между экономически обоснованным уровнем и оптовым истек в конце 2023 года.

В итоге на совещании у Новака Минэнерго было поручено «представить оценку ценовых параметров газа, полученного путем регазификации СПГ», а также «предложения по источникам финансирования разницы между ценой» на такой газ и регулируемой оптовой ценой для потребителей Камчатского края. Дедлайн по поручению был также назначен на 13 декабря.

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Татьяна Киселева Татьяна Киселева
Камчатский край газификация СПГ Сахалин-2 Арктик СПГ-2
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