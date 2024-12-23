Власти вернулись к обсуждению схемы поставок газа на Камчатку

Власти вернулись к обсуждению схемы поставок СПГ для Камчатки, узнал РБК. Утвержденная ранее схема предполагала доставку газа «Газпрома» с «Сахалина-2». Эксперты связывают возобновление дискуссии с санкциями против «Арктик СПГ 2»

Выносное погрузочное устройство для отгрузки нефти с завода по производству сжиженного природного газа проекта «Сахалин-2» (Фото: Александр Семенов / ТАСС)

Правительство вновь обсуждает логистику поставок сжиженного природного газа (СПГ) для газификации Камчатского края, следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака, прошедшего 21 ноября, и подтвердили РБК три источника, знакомых с деталями дискуссии. План-график («дорожная карта») газификации Камчатки, утвержденный кабмином в 2023 году, снимал этот вопрос и предполагал доставку СПГ «Газпрома» с завода «Сахалин-2» двумя небольшими танкерами на терминал в бухте Раковая, который построит НОВАТЭК.

Как указано в протоколе, на совещании у вице-премьера было отмечено «отсутствие согласованной логистической схемы поставок сжиженного природного газа на регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае». В связи с этим Минэнерго было поручено до 13 декабря представить правительству свою позицию по данному вопросу. Была ли она направлена, собеседники не уточняют.

Утвержденная «дорожная карта» предполагала, что договор на поставку СПГ с «Сахалина-2» для камчатских потребителей необходимо было заключить в первом квартале 2024 года. Ответственной стороной за выполнение этого пункта значится «Газпром». Проект скорректированного плана-графика, о котором РБК писал в июле, сдвигал срок контрактации на конец 2024 года, но все так же подразумевал поставки с «Сахалина-2». Этот документ так и не был утвержден. Более того, Минэнерго на совещании у Новака поручили его доработать.

В конце ноября губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что логистика снабжения края сжиженным природным газом теперь предусматривает поставки СПГ из бухты Бечевинская: там расположено плавучее хранилище газа «Коряк ПХГ» компании НОВАТЭК, которое планировалось использовать для перевалки арктического газа с танкеров ледового класса Arc7 на конвенциональные. Планы НОВАТЭКа не были реализованы из-за попадания ПХГ и гыданского завода «Арктик СПГ 2» под санкции. Позднее, 11 декабря, Солодов сообщил, что Камчатка будет «получать газ, который будет поступать по Северному морскому пути».

«Основной объем газа сейчас добывается на месторождениях Ледовитого океана, вблизи побережья Ямала, других регионов и транспортируется к нам на Камчатку. Уже построен огромный хаб, газовое хранилище для СПГ, через которое будет осуществляться перевалка с судов ледового класса на суда общего класса, и потом по всему миру уже доставляться потребителю. Его уже реализует компания НОВАТЭК... Мы воспользовались уникальной возможностью, и часть этого газа будет направляться на социальные нужды к нам на Камчатку. Специальными судами-челноками доставлять в город вблизи бухты Раковая», — рассказал губернатор в своем видеодневнике.

По словам Солодова, все работы по сооружению наземной и морской части проекта «будут завершены осенью 2026 года». «Поэтому мы уже уверенно видим, что зиму 2026/27 года мы пройдем без привозного мазута», — заключил он.

В пресс-службе губернатора края на момент публикации материала не предоставили ответ на запрос РБК. В секретариате вице-премьера Новака, пресс-службах Минэнерго, «Газпрома» и НОВАТЭКа не ответили на запрос РБК о том, является ли данная схема окончательной и почему власти решили возобновить дискуссию по данному вопросу.

Один из собеседников РБК указывает на позицию «Газпрома», который, вероятно, не всецело принял утвержденный в 2023 году план-график. Еще в 2022 году поставки СПГ с «Сахалина-2» рассматривались как временный вариант до выделения НОВАТЭКу дополнительной ресурсной базы, в лицензиях на которую будет закреплено условие направления части сжиженного природного газа потребителям Камчатки. В то же время Александр Климентьев, первый вице-президент научно-экспертного совета Национальной ассоциации СПГ, полагает, что причиной изменения схемы могли стать санкции против «Арктик СПГ 2». «Тут простая экономика: простой завода, плавучего хранилища и газовозов. А дополнительные затраты на газификацию может взять на себя бюджет», — прокомментировал эксперт.

Об окончательном решении по логистике собеседникам РБК неизвестно. При этом один из источников РБК считает, что в качестве «компромиссного» варианта может быть рассмотрена обменная схема, при которой на газификацию края будет идти газ с ПХГ «Коряк» НОВАТЭКа, но взамен компания получит СПГ с «Сахалина-2». Таким образом, фактически Камчатка будет газифицирована СПГ с сахалинского проекта, заключает он.

Санкции против «Арктик СПГ 2» «Арктик СПГ 2» — второй крупнотоннажный проект НОВАТЭКа и его иностранных партнеров по производству сжиженного природного газа. Ресурсной базой завода является месторождение Утреннее на полуострове Гыдан в ЯНАО (в 70 км от «Ямала СПГ»). Проект предполагает строительство трех линий сжижения по 6,6 млн т в год (общей мощностью 19,8 млн т), две из которых уже поставлены на производственную площадку. НОВАТЭКу в «Арктик СПГ 2» принадлежит 60%, французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC — по 10%. Изначально объем капзатрат в проект оценивался в $21,3 млрд, но из-за изменения схемы энергоснабжения эта оценка выросла более чем до $22 млрд. В ноябре 2023 года Минфин США наложил санкции на компанию-оператора проекта — ООО «Арктик СПГ 2». Тогда же в Вашингтоне заявили о цели «убить проект». Агентство Reuters сообщало, что после этого НОВАТЭК направил клиентам уведомление о форс-мажоре по поставкам с гыданского завода, получившего в декабре первый СПГ. Так же поступили и другие иностранные партнеры. Вместе с тем санкции стали препятствием для получения новых танкеров Arc7 в Южной Корее и на российской судоверфи «Звезда» (также попала в SDN-list). Официально о начале отгрузок с «Арктик СПГ 2» пока не сообщалось. При этом западные СМИ, в частности агентство Bloomberg, в августе со ссылкой на спутниковые снимки писали, что, вероятно, такие попытки были совершены. Но до иностранных портов партии так и не дошли, утверждает агентство. НОВАТЭК эту информацию не комментировал.

Сколько нужно газа Камчатке

Проект газификации Камчатского края с помощью СПГ является крупнейшим в своем роде в стране. Необходимость в такой схеме газоснабжения возникла из-за падающей добычи «Газпрома» на месторождениях региона (Кшукское и Нижне-Квакчикское). Владимир Солодов в интервью РБК в августе 2023 года говорил, что ставка на собственные месторождения не сработала, поскольку оценка их запасов была некорректной. В итоге дефицит газа на Камчатке составляет 500 млн куб. м в год, который покрывается дорогим и неэкологичным мазутом, отмечал он. Годом ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что потребность региона в газе составляет 400 млн куб. м в год, но к концу 2035 года она может вырасти уже до 700–800 млн куб. м.

Согласно информации на сайте правительства Камчатского края, строительство комплекса по регазификации сжиженного природного газа позволит поставлять СПГ для нужд Камчатского края в объеме до 446 тыс. т, или 620 млн куб. м ежегодно. «Для санкционного СПГ с «Арктик СПГ 2» это какой-то выход. Если считать, что в газовозе 70 тыс. т, то это шесть-семь газовозов в год. Кроме того, это также обеспечит постоянную работу ПХГ «Коряк», — отмечает Климентьев. Кроме того, «если санкции будут надолго, то с ПХГ «Коряк» можно будет газифицировать и Магадан, и Чукотку, и побережье Хабаровского края».

Однако главной проблемой такой схемы является тот факт, что ПХГ «Коряк» не оборудован под прием небольших танкеров-челноков, которыми планировалось доставлять газ с «Сахалина-2», говорит эксперт. Поэтому потребуется техническое дооснащение хранилища. Кроме того, транспортное плечо в такой конфигурации сократится, а значит, потребности в двух танкерах уже не будет, замечает он.

Какой будет цена газа

Как следует из протокола, вопрос возможной цены поставки газа для Камчатского края также по-прежнему не решен. Действующий вариант «дорожной карты» предполагает, что еще в начале 2024 года должна была появиться соответствующая законодательная база под возможность определения оптовой цены на регазифицированный СПГ, а сам расчет — с середины 2025-го. При этом дедлайн по определению всех составляющих цены и источников финансирования разницы между экономически обоснованным уровнем и оптовым истек в конце 2023 года.

В итоге на совещании у Новака Минэнерго было поручено «представить оценку ценовых параметров газа, полученного путем регазификации СПГ», а также «предложения по источникам финансирования разницы между ценой» на такой газ и регулируемой оптовой ценой для потребителей Камчатского края. Дедлайн по поручению был также назначен на 13 декабря.