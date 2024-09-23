«Ъ» узнал о приостановке запланированных СПГ-проектов НОВАТЭКа в Арктике

В этом году планировалось принять решение по проектам «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ», но их проработка на фоне санкций приостановлена. В июне этого года ЕС ввел ограничения в области торговли СПГ:

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НОВАТЭК приостановила проработку крупнотоннажных проектов по переработке сжиженного природного газа «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ» на фоне санкций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, сейчас компания сосредоточена на проекте «Арктик СПГ-2» и налаживании отгрузок с него, по другим проектам активные работы не ведутся. В НОВАТЭКе, говорят собеседники газеты, понимают, что все будущие проекты компании в нынешних условиях будут попадать под санкции.

РБК направил запрос в НОВАТЭК.

В прошлом году глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что планируемая мощность Мурманского СПГ-завода должна составить 20 млн т, Обского — 6 млн. В этом году планировалось принять решение по обоим инвестпроектам.

По данным РБК, НОВАТЭК также перенес сроки строительства третьей линии завода «Арктик СПГ-2», но речи об отказе от ее возведения не идет. Сейчас запущена первая линия, строительство второй завершается. Источники Reuters прежде сообщали, что НОВАТЭК рассматривает возможность сократить проект до двух линий.

«Арктик СПГ-2» попал под санкции США в ноябре прошлого года. Как говорил тогда помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт, Вашингтон добивается прекращения существования проекта. «Наша цель — убить этот проект», — заявил он. Пайетт подчеркнул лидерство США на мировом рынке СПГ и намерение страны увеличивать свою долю.

В июне этого года ЕС ввел санкции в области торговли СПГ: во-первых, речь идет о запрете на любые операции по реэкспорту через территорию Евросоюза поставок СПГ в третьи страны (вступит в силу после переходного периода в девять месяцев); во-вторых, запрещены любые новые инвестиции и предоставление товаров, технологий или услуг для завершения строящихся российских проектов по сжижению природного газа (таких как «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ»); в-третьих, ограничен импорт российского СПГ через терминалы, не подключенные к объединенной газотранспортной системе Евросоюза.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Запад вводить подобные санкции в ущерб себе, Москва будет пытаться минимизировать последствия таких решений.