Песков ответил на планы ЕС о запрете поставок СПГ фразой о розовых очках

В Кремле не носят розовых очков и понимают, что Запад продолжит вводить санкции даже в ущерб себе, заявил Песков, говоря о планах ЕС запретить поставки СПГ. Он добавил, что Москва попытается минимизировать последствия этих решений

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Кремле понимают, что западные страны продолжат вводить санкции против России, несмотря на негативный эффект для себя; Москва будет пытаться минимизировать последствия таких решений, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление главы МИД Швеции Тобиаса Биллстрёма о том, что страны ЕС планируют включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки российского сжиженного газа (СПГ).

«У нас никто не носит розовые очки. Мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться. Понятны области, по которым будут стараться бить наши оппоненты. <...> Очевидно, что, стиснув зубы, они готовы испытывать негативный эффект на самих себе. Будем смотреть, какие будут приниматься решения», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Биллстрём перед встречей глав МИД и Минобороны стран — членов ЕС 22 апреля рассказал, что в Евросоюзе собираются включить в 14-й пакет санкций против России запрет на поставки СПГ, а также меры по сдерживанию «теневого флота», который позволяет обходить «потолок цен» на нефть и нефтепродукты.

ЕС ввел эмбарго на импорт российских нефти и нефтепродуктов, трубопроводный газ и СПГ запрет не затронул, однако поставки значительно сократились после начала боевых действий на Украине и подрыва «Северных потоков».

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон после внедрения 13-го пакета антироссийских санкций объясняла, что эмбарго на поставки газа не вошло в него, поскольку среди стран ЕС нет согласия по этом вопросу.

Следующий пакет европейских санкций могут принять весной, однако его согласование сопряжено с трудностями, говорил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он допускал, что в в него могут войти меры против обхода санкций.