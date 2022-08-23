В интервью РБК гендиректор Объединенной киносети Алексей Васясин рассказал, почему кинотеатры не платят голливудским студиям за уже вышедшие фильмы и при каких условиях придется судиться с IMAX

Алексей Васясин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Полгода назад голливудские киностудии на фоне начавшегося военного конфликта на Украине объявили о приостановке своей деятельности в России и отмене всех запланированных премьер. В результате российские кинотеатры меньше чем за сутки до начала показа лишились права на прокат нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном — одного из самых кассовых релизов весны, собравшего в мире $770 млн. Не вышли на большой экран в России, в частности, и очередная часть приквела «Гарри Поттера» — «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (мировые сборы — $405 млн), кинокомикс Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (почти $1 млрд), новый «Мир Юрского периода: Господство» (около $1 млрд).

За эти месяцы объем российского кинопроката достиг минимальных по крайней мере с 2015 года значений. В июне—июле кинотеатры по всей стране, по информации Фонда кино, посещали от 800 тыс. до максимум 1 млн человек в неделю. Хуже результаты были только во время локдауна, когда кинотеатры не работали. А самый кассовый фильм лета — триллер «Одна» — за три месяца проката собрал только 322 млн руб. Для сравнения: «Черная вдова», стартовавшая в июле 2021 года, собрала 617 млн руб., а результат вышедшей в июне того же года «Круэллы» достиг 756 млн руб.

Прокат корейских, китайских и советских фильмов, с помощью которых кинотеатры пытались компенсировать потерю голливудских блокбастеров, принес всего 5% от прежних сборов, констатирует Ассоциация владельцев кинотеатров. В письме ее главы Алексея Воронкова к президенту России Владимиру Путину говорится, что даже льготные ставки кредитования, отсрочки по уплате страховых взносов и программа «Пушкинская карта» не спасли отрасль от кризиса. Отсутствие западных премьер уже привело к закрытию 200 кинотеатров и заморозке 30% коммерческих кинозалов.

Как идет диалог бизнеса и власти по поводу прямого субсидирования кинотеатров, что будет с оборудованием ушедшего из России IMAX и как крупнейшая киносеть страны решает проблемы с кредитором, РБК рассказал глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин.

«Мы не знаем, будет ли голливудский контент на экранах»

— Если сравнивать пандемию 2020–2021 годов и текущую ситуацию — когда было тяжелее?

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— Сейчас ситуация намного драматичнее. Во-первых, во время локдауна было понятно, что когда-то, причем в обозримом будущем, отснятые фильмы все-таки будут показаны. А сейчас мы не знаем, будет ли вообще когда-нибудь голливудский контент на наших экранах. И если будет, то когда. Во-вторых, в пандемию нам была оказана финансовая помощь, пусть и не в первую волну. Тогда нам дали 4,2 млрд руб., которые были поделены равными долями между продюсерами и киносетями. Сейчас мы не знаем, будет ли хоть какая-то поддержка.

— Сколько денег нужно именно кинотеатрам, чтобы не обанкротиться?

— По разным оценкам, 6–10 млрд руб. на год. Если учитывать, что производственный цикл фильма составляет полтора года, чтобы продюсеры успели отснять и представить фильмы на выделенную им субсидию 14,5 млрд, то чуть больше.

— В начале лета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что российские кинотеатры заморозили выплаты голливудским студиям за фильмы, которые уже вышли в прокат. Собеседники издания утверждали, что такую стратегию выбрала и ваша киносеть. Это действительно так?

— Да, я готов подтвердить эту информацию. Но это не было какой-то спланированной акцией. В нормальном мире компании ведут диалог. И в нашей индустрии мы всегда исходили из принципа взаимовыгодного сотрудничества. А когда студии в одностороннем порядке прервали поставку новых фильмов, да, мы прервали выплаты. И мы не будем платить до момента возврата к какому-то продуктивному диалогу.

— Кому конкретно и по каким фильмам не были выплачены деньги?

— Пропорционально по всем голливудским студиям за последние проекты. Все российские продюсеры деньги получили.

— О какой сумме идет речь?

— Если говорить про Объединенную киносеть, это была обычная сумма текущего долга, но из-за приостановки работы студий она превратилась в долг просроченный. По индустрии в целом оценить сложно, такое решение приняли не только мы.

Алексей Васясин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Среди мейджоров нет радикалов. Они вне политики»

— В июле Ассоциация владельцев кинотеатров заявляла о желании Disney и Sony вернуться в Россию через параллельный импорт, утверждая, что компании заинтересованы в возобновлении деятельности на российском рынке. Ведутся ли какие-то переговоры с западными мейджорами?

— Это некая профанация. Такой информации нет, либо ее неправильно интерпретировали. На вопрос о том, хотят ли нормальные бизнесмены, в том числе киностудии, вернуться к дальнейшему плодотворному сотрудничеству на российском рынке, ответ прост: да. Но официальный диалог сейчас не ведется. Это не было решением студий — уйти. И на наши вопросы они ответить попросту не могут. Возврат к диалогу, конечно, возможен, но точные сроки сейчас никто не назовет.

— В неформальном варианте вы можете позвонить в условную Sony и сказать, что вы по ним скучаете?

— Мы обоюдно скучаем друг без друга. Это нормальные люди, которые до этого успешно делали здесь бизнес. Если смотреть в глобальных масштабах, доля России в рамках мира — 3–5%. Формально этим можно пренебречь. Но если смотреть не на относительные, а на абсолютные показатели, то речь идет о сотнях миллионов долларов, это важные цифры для любой компании. Они хотят делать бизнес на любой территории. Среди мейджоров нет радикалов. Они вне политики.

Сколько зарабатывали западные фильмы в России Сборы зарубежных фильмов в 2021 году в России, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, составили 30,3 млрд руб. — это почти 75% всей годовой кассы. Всего на такие фильмы было продано 106 млн билетов. Сборы российского кино за аналогичный период достигли лишь 10,4 млрд руб., на такие сеансы удалось реализовать только 39,7 млн билетов. Самым востребованным фильмом 2021 года был все-таки российский проект — «Последний богатырь: Корень зла» производства студии Yellow, Black & White. Но он был снят совместно с Disney. На большом экране его посмотрели почти 7,2 млн россиян, общие сборы превысили 2 млрд руб. В первую десятку помимо «Последнего богатыря» смогла пробиться только одна российская картина — «Конек-Горбунок» (4,8 млн зрителей, 1,2 млрд руб.), проект продюсировали Сергей Сельянов, Александр Горохов и Антон Златопольский. Американский кинокомикс «Веном 2» привлек 6,7 млн зрителей и 2 млрд руб., «Человек-паук: Нет пути домой» — 6 млн зрителей и также почти 2 млрд руб., «Дюна» — 4,7 млн зрителей и 1,6 млрд руб.

— Сколько залов вы закрыли с начала боевых действий на Украине?

— Мы полностью закрыли два кинотеатра: отдельно стоящую «Ладогу», проект ADG Group, и еще один в торговом центре. Юридически это было легко: там как раз подошли к концу договоры аренды. Если честно, мы хотели бы закрыть еще несколько кинотеатров, но, к сожалению, не можем разорвать долгосрочные договоры. По этому вопросу мы обращались за помощью в правительство.

Математика такова, что один убыточный кинотеатр «топит» десять прибыльных. Выгоднее закрыть этот кинотеатр, перераспределить персонал в оставшиеся и нивелировать ситуацию. Но государство, которое в пандемию нашло возможности для малого и среднего бизнеса разорвать контракты, сейчас нам навстречу не идет. Хотя я бы хотел отметить работу московского правительства, которое объявило прямые выплаты киносетям из городского бюджета на компенсации. Они проактивны и идут на диалог в отличие от многих других регионов.

Если говорить про временные меры, около 20–30% наших залов не работают по будням и открываются только по выходным.

— Как среагировали арендодатели на такую практику?

— По большей части с пониманием. Есть те, кто ни на какие уступки не пошел и продолжает требовать полную оплату и выставлять штрафные санкции за задержки платежей. Но они так реагировали и в пандемию. К счастью, тут речь идет о единицах.

— Торговые центры не предлагали вам пересмотр аренды?

— Мы получали предложения по уменьшению количества залов, по изменению формата. Но у меня простой вопрос: когда у вас и так из-за ухода брендов 30% свободных площадей, зачем вам еще и залы сокращать? Вы займите сначала эти 30%, потом мы обсудим.

Кроме того, с точки зрения коммерции иметь кинотеатр на три-четыре зала в крупном торговом центре бессмысленно. Если вам не нужен трафик, который мы генерируем, просто закройте кинотеатр. Пандемия показала, что все коммодити (в данном случае потребительские товары, продукты питания. — РБК) человек уже научился покупать онлайн. В офлайн он идет за развлечениями: это рестораны, детские клубы, кинотеатры и фитнес.

— Сколько залов вы можете позволить себе закрыть?

— Пределов нет. Тут вопрос только доходов и расходов.

— Приходилось ли вам в текущих условиях сокращать штат или снижать зарплаты?

— На оба вопроса ответ — нет. После закрытия двух кинотеатров ушло всего два человека, но по договоренности сторон. Всех остальных мы имели возможность перераспределить на другие площадки. Что касается зарплат: стоимость жизни сейчас сильно выросла. Сокращение зарплат драматично на ситуацию в компании не повлияет, при этом резко ухудшит общее состояние людей. Пока мы пытаемся сохранить и штат, и их доход в прежнем объеме.

— Ранее крупнейшие киносети, в том числе и ваша, замораживали цены на билеты и продукцию кинобара на фоне происходящих событий. Не планируете ли вы отказываться от этой меры?

— Ценообразование привязано к продукту. Сейчас нет форматов 3D, IMAX, соответственно, средняя цена билета упала. И пока эти форматы не будут возвращены, искусственно ценообразование подниматься не будет. С барной продукцией более сложный кейс. Расходные материалы — зерно, масло и так далее — выросли в цене, поэтому был и рост цен на кинобар. Но не драматичный.

Алексей Васясин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Если IMAX не вернется до конца года, мы пойдем в суд»

— Ранее в СМИ проходила информация о том, что канадская компания IMAX, которой принадлежат права на одноименный формат, ушла из России. При этом в своей отчетности за второй квартал она все еще считает российские залы своими. IMAX продолжает работу?

— Они закрыли российский офис. Но будучи трезвыми бизнесменами, основываясь на финансовых показателях, они вернутся при первой же возможности. Другой вопрос, будем ли мы готовы работать на прежних условиях. 29 российских IMAX-залов принадлежат нашей киносети, еще десять — у «Киномакса», два — в Vegas и «Октябре» — у «Каро». Условия сотрудничества однозначно будут пересмотрены, чтобы не было возможности одностороннего ухода.

— Что будет с оборудованием? Оно юридически ваше?

— Да, оно принадлежит нам. На нем можно показывать альтернативный контент. Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — «Движение вверх», «Сталинград» — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата.

— А если IMAX не вернется?

— Если не вернется, мы с другими ключевыми игроками рынка будем решать это в правовой плоскости. Во-первых, будем подавать судебные иски, во-вторых, будем на этом оборудовании показывать кино в другом формате. У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд.

Как работала IMAX в России IMAX (сокращение от Image Maximum, то есть «максимальное изображение») — особый киноформат, позволяющий сделать фильм более ярким и четким, создающим эффект «погружения» для зрителей за счет большего масштаба изображения и особенной длины экрана, превышающей поле зрения человека. Технология IMAX запатентована одноименной канадской компанией. Причем их права распространяются не только на воспроизводящее оборудование, но и на специальные камеры, софт для обработки видео и даже на особые колонки, создающие объемный звук. На российском рынке IMAX работает с 2003 года. В отчете за второй квартал 2022 года компания заявила, что по состоянию на 30 июня технология применяется в 54 российских кинотеатрах. В марте «в связи с конфликтом [на Украине] и связанными с ним санкциями» компания приостановила свою деятельность в России и Белоруссии. О полном уходе с рынка в отчетности речи не идет. По итогам первого полугодия IMAX смогла заработать в России (за счет января и февраля), странах СНГ и на Украине $1,2 млн — это меньше 1% от общей выручки, составившей $134 млн. Для сравнения: за первые шесть месяцев допандемийного 2019 года выручка по региону достигала $7,3 млн, или 4% от общего дохода (тогда он равнялся $185 млн).

— Что происходит с 3D-оборудованием? Оно ведь тоже все поставлялось и обслуживалось иностранными компаниями.

— В большинстве случаев оплата таким компаниям связана с 3D-показами. Если таких показов нет, нет и оплаты. Здесь все по-партнерски.

— До текущих событий какая доля от всех показов приходилась на формат 3D?

— Около 30%. К сожалению, в последнее время она падала. После выхода «Аватара» был определенный период, когда производители фильмов решили, что могут халтурить и не снимать кино в 3D-формате сразу на специальные камеры, а переводить снятый в обычном формате фильм в 3D с помощью компьютерных технологий. Это сказалось на качестве, в результате зритель разочаровался.

Алексей Васясин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Проблемы с кредитором возникли именно из-за пандемии»

— В мае кассационный суд признал, что связь между пандемией и невозможностью исполнения вашей киносетью обязательств по кредитам отсутствует. Он также заявил, что нижестоящие судебные инстанции при вынесении решения не учли аргументы банка «Траст» о том, что киносеть не выполняла обязательства и до пандемии. Это действительно так?

— Нет, это не так. Мы не просто так выиграли первую инстанцию. Вторая это решение поддержала, а кассация вернула на дорассмотрение, потому что не было ответа на вопрос, исполняли мы свои обязательства или не исполняли.

— И каков ответ на этот вопрос?

— Мы четко исполняли свои обязательства. Сейчас идет доработка материалов и со стороны «Траста», и со стороны Объединенной киносети, для того чтобы выступить повторно в первой инстанции.

Из-за чего судятся киносеть и банк «Траст» Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» уже полтора года находится в процессе судебных разбирательств со своим кредитором ПАО «Национальный банк «Траст». В январе 2021 года АО «Синема Парк» и A&NN Investments Ltd, владельцем которых выступает Александр Мамут, обратились в суд с требованием пересмотреть условия кредитного соглашения из-за последствий пандемии коронавируса. Истцы, в частности, просили продлить срок кредитов до 2027 года (первоначально они действовали до 2022-го), освободить их от выплаты процентов за второй квартал 2020 года, а также снизить кредитную ставку с 7,5 до 1% годовых на весь оставшийся период. Тогда суд встал на сторону киносети, так же поступила и апелляционная инстанция. Однако в конце мая 2022 года Федеральный арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций и отправил дела на новое рассмотрение в первую инстанцию.

— Давайте проговорим четко вашу позицию: проблемы с кредитором возникли только в пандемию и именно из-за пандемии?

— Да.

— На какой стадии сейчас эти дела? Каковы ваши дальнейшие действия?

— Мы ждем рассмотрения, больше добавить пока нечего.

— Какую позицию относительно бизнеса в России вам транслирует акционер? Участвует ли он сейчас в бизнесе операционно?

— Я не задавал ему этот вопрос, поэтому некорректно отвечать за него. У нас есть операционные задачи, с которыми мы, то есть команда «Синема Парк», стараемся хорошо справляться.

— Правда ли, что в феврале вы планировали продать сеть и даже был покупатель, но все изменилось из-за спецоперации?

— Акционер и руководство компании относятся к кинотеатральному бизнесу именно как к бизнесу. И если есть покупатель, готовый предлагать opportunity cost, мы всегда готовы говорить. Но продавать или нет — это решение акционера.

«Нам сказали, что пока не до нас»

— Ассоциация владельцев кинотеатров неоднократно обращалась за помощью к властям и просила выделить прямые субсидии на поддержку отрасли. Практически на все просьбы был получен отказ. Есть ли понимание почему?

— Для государства, как это ни печально, культура никогда не была первичной. У него есть более первостепенные задачи, которые требуют решения. Нам не отказали в помощи. Нам сказали, что пока не до нас.

Что касается отдельно профильного министерства, мне хотелось бы большей активности с их стороны, чтобы они совместно с участниками индустрии разработали четкий план, возглавили его исполнение, назначили роли и сроки. Тогда была бы большая слаженность в работе всех участников индустрии.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

— Почему Минкультуры этого не делает? Это личная позиция Ольги Любимовой?

— Я не знаю. Открыто она не декларирует, что не любит кино.

— В интервью «Интерфаксу» Ольга Любимова декларирует следующее: «[Раньше кинотеатры] брали американские блокбастеры и не ставили российские фильмы. <…> Кинотеатрам придется научиться помогать нам маркетологически, отрабатывать то, что они раньше вообще не делали, помогать позиционировать релизы».

— Давайте так: условная компания «Аэрофлот» до недавней поры пять раз в день летала не в условный Благовещенск, а в условную Барселону. Любой бизнесмен занимается тем, что наиболее выгодно в текущей ситуации. Кроме того, кинотеатры не снимают фильмы. Они показывают контент, отснятый студиями. То, что из 300 фильмов, которые до недавней поры снимались, до кинотеатров доходило 100, — это, наверное, вопрос не кинотеатров.

Что касается маркетинга: кинотеатры всегда занимались продвижением фильмов в том объеме, в котором это нам под силу. Есть сайт, есть мобильные приложения, есть показ трейлеров. Но не надо перекладывать на нас чужие обязанности.

Основным локомотивом в продвижении фильма является его производитель, продюсерская компания или дистрибьютор, который берет за это проценты. Условная компания «Спортмастер» не продвигает просто так условный бренд Nike. Условный Nike выделяет деньги, условная компания «Спортмастер» его продвигает. Тут должно быть аналогично. Если продюсер выделяет деньги на продвижение того или иного фильма, мы его продвигаем. Здесь стоит вопрос проведения питчингов, выделения денег государством и, что немаловажно, их разделения на продакшен и маркетинг. Частая ситуация: картину отсняли, а на продвижение бюджета не хватило. Кто виноват? Кинотеатры?

Как Минкультуры наращивало долю российского кино Задачу увеличить долю российского кино в прокате Минкультуры ставило еще в 2017 году, когда министерство возглавлял Владимир Мединский. В качестве вспомогательных мер для реализации этой цели министерство придерживалось практики рассылки дистрибьюторам рекомендаций сократить количество сеансов зарубежных фильмов в кинотеатрах накануне праздников. Поставленная цель состояла в достижении хотя бы 30-процентной доли отечественных картин в общих кассовых сборах. В результате за период с 2012 по 2019 год сборы российского кино выросли в 2,3 раза, а его доля в прокате — в 1,7 раза. В 2020 году продажи билетов на сеансы российских фильмов составили 46,9% от всей кассы — 10,7 млрд. Однако связано это было по большей части с переносом голливудских премьер на фоне пандемии, а также с успехом фильма «Холоп», собравшего рекордные для отечественного кино 2,7 млрд руб.

— Вы приходили в Минкультуры с предложениями?

— Мы писали письма. Но у нас происходит монолог. Никто не собирал всех участников рынка, для того чтобы на уровне какой-то рабочей группы сделать реальный план по выходу из создавшейся ситуации.

— То есть с руководством Минкультуры за одним столом по этому вопросу вы не сидели?

— Нет. Мы собирались один раз со Светланой Максимченко (до 14 июня 2022 года возглавляла департамент кинематографии Минкультуры. — РБК), которая позже министерство покинула. Как раз она была лояльна к кинотеатрам. Министр с нами не встречалась, что очень печально. Каких-то продуктивных рабочих схем создано не было.

— Еще одна цитата Ольги Любимовой: «Нам важно, чтобы со стороны кинотеатров был не только корыстный интерес к российскому кино с точки зрения заработка, но и с точки зрения того, как осмысленно помочь этим картинам вновь привлечь к себе людей». Видите ли вы среди запланированных до конца года премьер что-то, что имеет шанс повторить успехи «Титаника» или «Аватара»?

— Я пока вижу одну такую картину — «Сердце Пармы» (в широкий прокат выйдет 6 октября 2022 года. — РБК). Ее эстимейт (ожидаемые сборы. — РБК) превышает 1 млрд руб. Очень надеюсь, что этот эстимейт сбудется.

Алексей Васясин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

— Отмененный в марте «Ампир V» по роману Виктора Пелевина мог бы пользоваться коммерческим успехом и привлечь аудиторию?

— Да, определенный эстимейт у него был. Более скромный, чем у «Сердца Пармы», — может, 400–500 млн руб. при должной рекламной кампании. Но у меня нет информации, что сейчас происходит с этим проектом.

Как создавались «Сердце Пармы» и «Ампир V» «Сердце Пармы» — российская драма режиссера Антона Мегердичева, известного по фильмам «Елки 3», «Движение вверх» и «Метро». Фильм является экранизацией одноименного романа Алексея Иванова, автора книги «Географ глобус пропил». В центре сюжета — события второй половины XV века, а именно история противостояния Великого Московского княжества и уральской Пармы, языческих пермских земель. Главные роли исполнили Александр Кузнецов, Евгений Миронов и Федор Бондарчук. Бюджет фильма составил 610 млн руб. «Ампир V» — российская экранизация фэнтези-романа Виктора Пелевина «Empire V». Режиссером выступил Виктор Гинзбург, ранее уже экранизировавший другой роман Пелевина — «Generation П». Главные роли сыграли Павел Табаков и Мирон Федоров, известный под псевдонимом Oxxxymiron. Протагонистом фильма является Роман Шторкин, узнавший, что человечеством втайне управляют вампиры. В разное время проект финансировали Фонд кино, а также Александр Мамут и Юрий Крестинский, еще около 8 млн руб. были собраны в ходе краудфандинговой кампании. В октябре 2021 года Фонд кино подал иск против создателей фильма и потребовал вернуть выданные на производство проекта 84 млн руб. Премьера должна была состояться в ноябре 2021 года. Из-за пандемии ее перенесли на март 2022-го, а позже и вовсе на неопределенный срок.

— Представим, что напротив вас сидит Ольга Любимова и у вас всего одна возможность ее убедить: если здесь и сейчас кинотеатрам не помочь, то через год отснятые многомиллионные российские фильмы просто негде будет показывать. Что бы вы ей сказали?

— Кинотеатры являются локомотивом индустрии. Без кинотеатров ни один фильм ни с каким бюджетом не окупится. Кинотеатры обеспечивают и ретейл: они генерируют 10%, а в некоторых торговых центрах и до 30% трафика. А 20% тех, кто приходит в кино, еще что-то покупают в торговом центре. Для сравнения: по фитнесу этот показатель — 7%.

Кроме того, кинотеатры — это важный инструмент воспитания детей, молодежи, важное место для формирования правильной личности. В конце концов, правильнее целоваться на последнем ряду в кинозале, чем приглашать девушек домой для просмотра фильмов на стриминге. И не надо забывать про 44-ю статью Конституции о доступе к культурным ценностям: кинотеатры такой доступ как раз предоставляют.

Для того чтобы кинотеатры сохранить, нужно сделать три простые вещи.

Первое: изменить систему мотивации продюсеров, чтобы они зарабатывали не на производстве фильма, а на бокс-офисе, как делается во всем мире. Необходимо распределять выделяемые на кино деньги между продакшеном и маркетингом и строго отслеживать, чтобы все картины, на которые был выделен бюджет, дошли до кинотеатров.

Второе: выделить деньги напрямую кинотеатрам, чтобы мы дожили до будущих премьер.

И третье, уже формальные процедуры: снижение соцналогов, НДС, возможность закрытия убыточных кинотеатров и более прозрачная схема работы с Российским авторским обществом.