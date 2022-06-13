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Эмин Агаларов назвал кинозалы «глухими коробками» для игры в теннис

Эмин Агаларов: «Вместо кинозалов останутся коробки», в которых «можно играть в теннис»
Кинотеатры в ближайшие месяцы рискуют превратиться в «глухие коробки», считает первый вице-президент Crocus Group. Чтобы восстановить посещаемость, российским студиям нужно выпускать фильмы голливудского уровня «каждый день»
Эмин Агаларов
Эмин Агаларов (Фото: Антон Беркасов для РБК)

Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов в интервью РБК назвал киноиндустрию одной из наиболее пострадавших от текущей геополитической ситуации отраслей. Собеседник РБК оценил падение посещаемости кинозалов в 70%. Причем эта «космическая цифра», по словам Агаларова, имеет релевантность и к посещаемости торговых центров, в которых располагается большинство кинотеатров.

Эмин Агаларов — РБК: «Вместо кинозалов будут глухие коробки»
Бизнес
Эмин Агаларов

Падение посещаемости кинотеатров началось после отмены премьер западных мейджоров: 1 марта сразу четыре крупные голливудские студии — Disney, Warner Bros., Sony и Paramount — объявили об отмене своих релизов в России, 2 марта аналогичное решение приняла Universal Pictures. В результате в местный прокат не вышли новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли (мировые сборы картины превысили $770 млн), кинокомиксы «Морбиус» с Джаредом Лето (почти $164 млн) и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с Бенедиктом Камбербэтчем (больше $911 млн), продолжение приквела «Гарри Поттера» — «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (больше $400 млн).

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Фото:Eric Gaillard / Reuters

О том, что эти фильмы могли бы быть популярными у российской аудитории и привлечь зрителей в кинотеатры, которые из-за пандемии коронавируса в 2020 году потеряли 50 млрд руб. и только начали восстанавливаться благодаря полному снятию ограничений, говорит их востребованность на пиратских ресурсах. По данным Group-IB, новый «Бэтмен» возглавил рейтинг фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в апреле 2022 года. В мае в топ-3 по популярности у «пиратов» вошли «Фантастические твари», «Соник 2 в кино» и «Варяг». В 2021 году Фонд кино оценивал долю сборов иностранных фильмов в российском прокате почти в 75% (30,3 млрд руб.).

«У нас 22 зала непосредственно в Vegas и Crocus. Умножьте это на 500–700 человек — это 12–17 тыс. человек за один сеанс. И раньше все эти залы были забиты. Для продолжения работы этих залов Россия должна обогнать за несколько месяцев Голливуд, который существует уже 100 лет, и начать выпускать такие фильмы, на которые захочет пойти вся страна. Причем не раз в год, а каждый день. Скорее всего, мы с этой задачей не справимся», — считает Агаларов.

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Ассоциация владельцев кинотеатров фиксировала падение сборов российских кинотеатров на фоне отсутствия голливудских премьер: на 44% в марте и на 54% в апреле. В начале мая ассоциация прогнозировала, что из-за нехватки репертуара в ближайшее время может закрыться половина площадок, а общая выручка упадет на 80%. Максимальный уровень сборов российских фильмов до конца 2022 года, как утверждают в ассоциации, может составить не более 6,1 млрд руб. — для сравнения: в 2021 году только российское кино собрало 10,4 млрд руб., а совокупный прокат превысил 40 млрд руб.

Из-за сложившейся ситуации в кинотеатре «Каро Vegas 22», расположенном в торговом комплексе Vegas, временно закрыто семь залов из 22, уточнил РБК представитель киносети. Агаларов, комментируя ситуацию, заявил, что скоро «вместо кинозалов останутся глухие коробки», в которых «можно будет играть в теннис».

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Фото:Александр Артеменков / ТАСС

Эти опасения подтверждаются и текущей статистикой государственного Фонда кино: начиная с 5 мая количество посетителей кинотеатров колебалось от 0,9 млн до 1,2 млн человек в неделю. Годом ранее показатели в мае находились в диапазоне от 1,8 млн до 3,3 млн зрителей в неделю.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Кино Эмин Агаларов Каро кинотеатры
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