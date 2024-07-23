Муж Бакальчук заявил о намерении «бороться за свою семью»

Бакальчук назвал приоритетом сохранение семьи. «Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ», — утверждает он. Его супруга ранее заявила, что речь идет о разводе, а не о «рейдерском захвате» компании

Татьяна и Владислав Бакальчуки (Фото: redisbusinessclass / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Совладелец Wildberries и муж Татьяны Бакальчук Владислав заявил «РИА Новости», что намерен бороться за свою семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.

«Сохранение семьи для меня первично, у нас семеро замечательных детей, и до появления Мирзоянов были хорошие гармоничные семейные отношения. Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане. Сейчас я пришел в себя и буду бороться за свою семью и сделаю все, чтобы сохранить и бизнес для нас и наших детей», — сказал он агентству.

Бакальчуки поженились в начале 2000-х годов, через полтора месяца после знакомства.

Крупнейший в России оператор наружной рекламы Russ и Wildberries в июне объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». По словам источников РБК, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук должна была занять пост гендиректора будущей объединенной группы компаний, а Мирзоян — должность главного исполнительного директора.

В середине июля ООО «Вайлдберриз» переоформило на объединенную компанию около двух десятков своих дочерних юрлиц. Тогда же из руководства маркетплейса ушли исполнительный директор Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас. В дальнейшем Russ и Wildberries создали единые правовое управление и департамент медиа.

23 июля с Владиславом Бакальчуком встретился глава Чечни Рамзан Кадыров. После этого он написал в телеграм-канале, что «рейдеры оградили от мужа и семерых детей» основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук. Со слов главы региона, супруги «не имеют возможности увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», а проблемы в семье и бизнесе наблюдаются с марта.

По словам Кадырова, «юридические махинации» проходят через компанию Russ Outdoor и рычаги этого «рейдерского процесса» находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоянов.

Бакальчук опровергла заявление Кадырова о «рейдерском захвате».

«Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — написала она в своем телеграм-канале.

По данным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Татьяне Бакальчук принадлежат 99% ООО «Вайлдберриз», а Владиславу Бакальчуку — 1%. Группе Russ, по ее собственным данным, принадлежит 28,5 тыс. рекламных поверхностей по всей стране. Это крупнейший оператор наружной рекламы в стране. Генеральным директором группы является Роберт Мирзоян.

Вскоре после сообщения об объединении Wildberries и Russ создали совместное предприятие — ООО «РВБ». Учредителями юрлица выступили ООО «Вайлдберриз» (65% компании) и основной владелец Russ — ООО «Стинн» (35%). Гендиректором в ЕГРЮЛ указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян. Основное юрлицо маркетплейса ООО «Вайлдберриз» 23 июля обновило оферту, в которой зафиксировало передачу своих обязательств перед партнерами совместному предприятию.