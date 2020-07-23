Беглов запретил продажу алкоголя в малых барах вопреки протестам бизнеса

Согласно новому закону, принятому в Санкт-Петербурге, с 1 января права продавать алкоголь лишатся бары с площадью зала менее 50 кв. м. Бизнесмены предупреждали, что это может привести к закрытию более сотни заведений

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, запрещающий подачу алкогольных напитков в традиционных для города рюмочных, барах и других небольших заведениях, которые расположены в многоквартирных домах. В соответствии с новым законом (опубликован на сайте администрации Санкт-Петербурга) продажа алкоголя с 1 января 2021 года будет возможна только там, где для приема посетителей есть зал площадью не менее 50 кв. м.

Закон был принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга еще 8 июля, Беглов подписал его, несмотря на то что ранее группа петербургских рестораторов призывала власти отказаться от идеи ужесточить правила продажи алкоголя. Авторы письма предупреждали, что из-за принятия закона могут закрыться не менее 100 баров и кафе, которые не переживут потери большей части выручки.

«Такие бары, кафе, рестораны Петербурга наряду с застройкой исторического центра создают уникальную и ценную среду. <...> Эти заведения не собирают вокруг себя маргинальную публику, а напротив, делают кварталы, в которых они находятся, более жилыми, освещенными и ухоженными», — отмечалось в письме.

Авторы особо отмечали, что конфликты с жильцами домов у таких заведений фактически отсутствуют, а их закрытие приведет к сокращению налоговых поступлений на 1,4 млрд руб. в год и увольнению около 6 тыс. человек.

«У части горожан и туристов есть потребность в авторских барах. Надо признать, что не все туристы едут в Петербург ради Эрмитажа и Мариинского театра. Кто-то едет просто отдохнуть от своих серых унылых городов, посмотреть белые ночи, посидеть в баре, выпить коктейли. В этом нет ничего предосудительного. Поэтому мне непонятно, в чем мотив властей запретить такие бары. Закон в первую очередь был направлен на то, чтобы магазины не открывали внутри себя бары и не торговали ночью. Но они прекрасно обойдут этот закон, увеличив свою площадь до 51 м. А бары, которые стали частью культуры Петербурга, не смогут работать. Так мы придем к тому, что в результате через два года у нас останутся армейские столовые, в которых можно получать талоны на питание», — заявил «РБК Санкт-Петербург» совладелец группы SkyRest Александр Затуливетров.