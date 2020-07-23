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Беглов запретил продажу алкоголя в малых барах вопреки протестам бизнеса

Согласно новому закону, принятому в Санкт-Петербурге, с 1 января права продавать алкоголь лишатся бары с площадью зала менее 50 кв. м. Бизнесмены предупреждали, что это может привести к закрытию более сотни заведений
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, запрещающий подачу алкогольных напитков в традиционных для города рюмочных, барах и других небольших заведениях, которые расположены в многоквартирных домах. В соответствии с новым законом (опубликован на сайте администрации Санкт-Петербурга) продажа алкоголя с 1 января 2021 года будет возможна только там, где для приема посетителей есть зал площадью не менее 50 кв. м.

Закон был принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга еще 8 июля, Беглов подписал его, несмотря на то что ранее группа петербургских рестораторов призывала власти отказаться от идеи ужесточить правила продажи алкоголя. Авторы письма предупреждали, что из-за принятия закона могут закрыться не менее 100 баров и кафе, которые не переживут потери большей части выручки.

«Такие бары, кафе, рестораны Петербурга наряду с застройкой исторического центра создают уникальную и ценную среду. <...> Эти заведения не собирают вокруг себя маргинальную публику, а напротив, делают кварталы, в которых они находятся, более жилыми, освещенными и ухоженными», — отмечалось в письме.

Авторы особо отмечали, что конфликты с жильцами домов у таких заведений фактически отсутствуют, а их закрытие приведет к сокращению налоговых поступлений на 1,4 млрд руб. в год и увольнению около 6 тыс. человек.

«У части горожан и туристов есть потребность в авторских барах. Надо признать, что не все туристы едут в Петербург ради Эрмитажа и Мариинского театра. Кто-то едет просто отдохнуть от своих серых унылых городов, посмотреть белые ночи, посидеть в баре, выпить коктейли. В этом нет ничего предосудительного. Поэтому мне непонятно, в чем мотив властей запретить такие бары. Закон в первую очередь был направлен на то, чтобы магазины не открывали внутри себя бары и не торговали ночью. Но они прекрасно обойдут этот закон, увеличив свою площадь до 51 м. А бары, которые стали частью культуры Петербурга, не смогут работать. Так мы придем к тому, что в результате через два года у нас останутся армейские столовые, в которых можно получать талоны на питание», — заявил «РБК Санкт-Петербург» совладелец группы SkyRest Александр Затуливетров.

СМИ сообщили о возможном смягчении правил продажи алкоголя
Общество
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

После подписания закона Беглов и глава Законодательного собрания Вячеслав Макаров приняли решение создать совместную рабочую группу, которая должна будет разработать поправки, призванные урегулировать деятельность авторских баров.

«До вступления закона в силу 1 января 2021 года еще есть время. За этот срок рабочая группа должна найти решение, которое устроит как жителей, так и владельцев баров. Главное, чтобы на такие заведения не было постоянных жалоб от людей, проживающих в непосредственной близости», — пояснил Беглов.

В свою очередь, Макаров заверил, что принятый закон направлен против «тех, для кого прибыль важнее комфорта окружающих». «Как правило, такие заведения расположены на первых этажах многоквартирных домов, и это делает жизнь людей зачастую невыносимой, под их окнами — крики и грязь. С другой стороны, в адрес городских властей обращаются предприниматели, обеспокоенные тем, что от принятого закона могут пострадать и заведения, которые работают цивилизованно, соблюдают правила. Необходимо внимательно отнестись к этому обстоятельству и урегулировать проблему законодательно», — отметил Макаров.

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
Общество

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 кв. м. Разработчик закона, который вступил в силу с 5 мая, депутат Госдумы Александр Хинштейн объяснил, что речь идет о так называемых наливайках — заведениях, которые располагаются на первых этажах жилых домов и где алкогольные напитки продают по ночам. По его словам, граждане часто жалуются на подобные заведения.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Санкт-Петербург, Александр Беглов, бары
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