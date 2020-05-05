В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах.

Ранее 24 апреля президент Владимир Путин подписал соответствующий документ. Он ограничивает продажу алкогольных напитков в так называемых «наливайках» — небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов.

Спиртные напитки запрещено продавать в заведениях, чья площадь обслуживания посетителей не превышает 20 кв. м. При этом региональным властям дается возможность устанавливать дополнительные ограничения в этой сфере вплоть до полного запрета продажи алкоголя в находящихся в жилых домах точках.

По словам автора закона, депутата Госдумы Александра Хинштейна, жители домов часто жалуются на подобные заведения, где идет круглосуточная реализация алкоголя.