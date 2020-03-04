В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах

В Государственной думе внесли поправки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах. Об этом пишут «Ведомости».

Речь идет о так называемых наливайках — заведениями на первых этажах жилых домов и прилегающих к ним территориях, где идет продажа спиртного в ночное время суток. По словам автора законопроекта депутата Александра Хинштейна, на такие заведения часто жалуются жители.

В первом чтении проект документа в Госдуме одобрили в сентябре 2019 года. Ко второму чтению законодатели закрепили в нем право региональных властей ограничивать время продажи алкоголя в вышеупомянутых заведениях вплоть до полного запрета.

Также на федеральном уровне устанавливается минимально допустимая площадь таких мини-баров — 20 кв. м. При этом регионам дадут возможность устанавливать нижний предел допустимой площади. В Минфине отмечают что в проект закона нужно внести уточнение, чтобы запрет на продажу могли устанавливать сами жильцы на общем собрании.

Документ направлен на согласование в Главное правовое управление президента (ГПУ).