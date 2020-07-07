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Общество ,  
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СМИ сообщили о возможном смягчении правил продажи алкоголя

Минпроторг может разрешить продавать алкоголь на территориях, прилегающих к медицинским учреждениям. Сейчас ведомство готовит соответствующий законопроект, который позволит регионам самим решать, смягчать ли условия продажи спиртных напитков. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники, близкие к разработке документа.

Эту информацию изданию также подтвердили в пресс-службе Минпромторга. Там сообщили, что законопроект разработан по поручения вице-премьера Татьяны Голиковой. Согласно его тексту, субъекты будут самостоятельно определять те виды медицинской деятельности, осуществление которых не препятствует продаже алкоголя в магазинах и кафе на прилегающих территориях.

Материал дополняется.

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