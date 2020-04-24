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Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 кв. м. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон распространяется и на заведения, расположенные на прилегающих к многоквартирным домам территориях. В документе отмечается, что региональные власти могут устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкоголя в организациях общественного питания, в том числе полностью запретить продавать алкоголь в подобных местах.

В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах
Общество
Фото: Global Look Press

Автор законопроекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что речь идет о так называемых наливайках — заведениях, которые располагаются на первых этажах жилых домов и где алкогольные напитки продают по ночам. По его словам, граждане часто жалуются на подобные заведения.

Госдума одобрила законопроект в первом чтении в сентябре 2019 года. Запрет поддерживал и Роспотребнадзор. В ведомстве отмечали, что им также поступают жалобы на работу таких заведений.

Однако против ограничения выступал президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. По его словам, существует проблема лжекафе — магазинов, которые мимикрируют под точки общепита, чтобы продавать алкоголь по ночам. Но если закон примут, то цивилизованным участникам рынка некуда будет уйти, так как в российских городах нет отдельных помещений для цивилизованного бизнеса, отмечал он.

Теги: Владимир Путин, закон, алкоголь, кафе
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В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в заведениях в жилых домах
Общество
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