Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 кв. м. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон распространяется и на заведения, расположенные на прилегающих к многоквартирным домам территориях. В документе отмечается, что региональные власти могут устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкоголя в организациях общественного питания, в том числе полностью запретить продавать алкоголь в подобных местах.

Автор законопроекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн отмечал, что речь идет о так называемых наливайках — заведениях, которые располагаются на первых этажах жилых домов и где алкогольные напитки продают по ночам. По его словам, граждане часто жалуются на подобные заведения.

Госдума одобрила законопроект в первом чтении в сентябре 2019 года. Запрет поддерживал и Роспотребнадзор. В ведомстве отмечали, что им также поступают жалобы на работу таких заведений.