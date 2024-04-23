В Минпромторге сообщили о планах обсудить меры поддержки для «Русала»

«Русал» просит об отмене экспортных пошлин и о закупке части продукции в резерв на фоне санкций США и Великобритании, сказал замглавы ведомства Виктор Евтухов

Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Власти в ближайшее время обсудят меры поддержки для «Русала» и примут решение, сообщил журналистам замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Россия является вторым после Китая производителем алюминия. «У нас высококачественный алюминий. И я не думаю, что отказ Америки, Англии от покупки нашего алюминия, куда мы и так в принципе не так много поставляли — можно сказать, крохи, — каким-то образом повлияет на возможность наших поставок в другие страны», — сказал Евтухов в кулуарах международной выставки «Иннопром. Центральная Азия».

Замминистра уточнил, что «Русал» просит об отмене экспортных пошлин и о закупке части продукции в резерв.

В декабре прошлого года газета «Коммерсантъ» писала, что «Русал» попросил отменить курсовую экспортную пошлину для двух новых заводов — Тайшетского и Богучанского. Компания объясняла это падением биржевых цен на алюминий на 40% по сравнению с пиками 2022 года. Замглавы Минпромторга тогда отмечал, что ведомство «прорабатывает целесообразность такой меры поддержки». В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минфине сообщали, что отмена экспортных пошлин на алюминий рассматривается на подкомиссии правительства по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, но окончательное решение не принято. Правительство ввело экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля осенью 2023 года, она составляет от 4 до 7% в зависимости от курса.

На Россию приходится около 9% мирового производства никеля, 5% алюминия и 4% меди. Крупнейший производитель никеля в России и в мире — «Норникель». По итогам 2022 года на Европу пришлось 47% продаж компании, еще 15% — на Северную и Южную Америку, на Россию и СНГ — 8%. Сама компания не находится под санкциями США, однако их ввели против ее основателя Владимира Потанина. В числе лидеров по производству алюминия в России и в мире — компания UC Rusal, которая также не включена в санкционные списки США. Компания является единственным производителем первичного алюминия в стране. По итогам 2023 года компания увеличила продажи алюминия и сплавов на 6,6%, до 4,153 млн т, производство алюминия также выросло на 0,3% и составило 3,85 млн т. Крупнейшими производителями меди в России являются «Норникель», «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) и «Русская медная компания». Последние две уже находятся под американскими санкциями.

В апреле Минфин США расширил санкции против российского алюминия, меди и никеля. В дополнение к введенному эмбарго на их импорт металлы, произведенные 13 апреля и позже, не смогут больше торговаться на Лондонской бирже металлов (LME) и Чикагской товарной бирже (CME). До этого Соединенные Штаты ввели заградительные пошлины в 200% на российский алюминий и 70% на медь и никель. «Русал» заявил, что новые санкции не повлияют на поставки, так как не затрагивают глобальных логистических решений компании, доступ к банковской системе и систему производства. Великобритания запретила импорт российских меди, алюминия, никеля и ряда других металлов в декабре 2023 года.

На прошлой неделе «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к «Русалу», писал, что из-за санкций США и Великобритании под угрозой оказались 1,5 млн т экспортных поставок компании, или около трети общего экспорта. Там опасаются, что ограничения приведут к сокращению производства до уровней, близких к минимальным значениям 2008 года, и окажут влияние на экспорт полуфабрикатов и продукции с добавленной стоимостью. Опасения также связаны с тем, что многие переработчики алюминия из-за самосанкций могут полностью отказаться от использования российского металла, чтобы не рисковать.