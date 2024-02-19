ФТС оценила доходы бюджета от курсовых экспортных пошлин

В 2023 году бюджет получил около ₽140 млрд от курсовой экспортной пошлины, оценили в ФТС. Наибольшие суммы — от вывоза удобрений, черных металлов, рыбы. Изначально ожидались сборы на ₽152 млрд, но ряд товаров вывели из-под пошлин

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Федеральная таможенная служба (ФТС) оценила дополнительные доходы федерального бюджета от введения гибкой экспортной пошлины с привязкой к курсу доллара.

«По итогам 2023 года доходы федерального бюджета от уплаты новой вывозной таможенной пошлины составили порядка 140 млрд руб.», — сообщили РБК в пресс-службе ФТС. Наибольшие суммы экспортной пошлины, по данным ведомства, уплачены в отношении удобрений, минерального топлива, черных металлов, рыбы. Согласно товарной номенклатуре Евразийского экономического союза, в раздел «минеральное топливо» в частности входит уголь.

Курсовые вывозные пошлины ввели с 1 октября 2023 года. Правительство назвало это решение временным — до конца 2024 года — и направленным «на защиту внутреннего рынка». Их действие распространилось, в частности, на алкоголь, табак, рыбу и молочную продукцию, сахар, кондитерские изделия, какао, продукцию горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, драгоценные металлы и удобрения. Размер пошлины определяется в зависимости от курса доллара и составляет 4% стоимости товара при среднем значении курса от 80 до 85 руб.; 4,5% — при курсе от 85 до 90 руб., 5,5% — при курсе 90–95 руб., 7% — при курсе более 95 руб. Для азотных, калийных и фосфорных удобрений ставка была установлена на уровне 10% при курсе выше 80 руб. за доллар.

К концу 2023 года ставка пошлин снизилась относительно октября, следует из комментария ФТС.

«Савка вывозной таможенной пошлины в октябре 2023 года составила 7% от таможенной стоимости, в ноябре и декабре — 5,5% от таможенной стоимости. В отношении минеральных удобрений в октябре—декабре 2023 года ставка применялась в размере 10%, но не менее 1100, 1800 или 2100 руб. за тонну в зависимости от вида удобрений», — указали в ведомстве. Минимальные тарифы указаны для азотных, калийных и фосфорных удобрений соответственно.

Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковали конфигурацию зависящих от курса экспортных пошлин и предупредили, что они негативно влияют на реализацию бизнесом инвестиционных программ.

«Некоторые компании считают, что если переводить на налог на прибыль, то двукратное, а то и трехкратное в отдельные периоды увеличение нагрузки проявляется. То есть налог на прибыль может до 45–50%, так сказать, подскакивать», — заявлял глава РСПП Александр Шохин. Бизнес поставили перед фактом, почти во всех случаях никакого диалога с ним не было, как и «не просматривалось никакого экономического анализа: можно по этим отраслям в таком масштабе ударить или нет», отмечал председатель комитета РСПП по налоговой политике Владимир Рашевский.

Директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович подчеркивала, что введенная мера смягчает влияние валютного курса на торговый баланс и создает предпосылки для расширения предложения на внутреннем рынке. «Это, в свою очередь, окажет сдерживающее воздействие на цены на многие товары», — указывала она.

В сентябре в правительстве рассчитывали собрать за счет курсовых пошлин 152 млрд руб. в 2023 году, 604 млрд — в 2024 году. Впоследствии ряд товаров выводили из-под ее действия — в частности, лекарства, химическую продукцию, некоторые инструменты, свекловичный жом. С нового года отменены курсовые пошлины для угля.