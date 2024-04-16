«Ъ» узнал о влиянии санкций США и Британии на треть экспорта «Русала»

США и Британия запретили импорт российского алюминия и других металлов. «Ъ» пишет, что это угрожает поставкам 1,5 млн т продукции «Русала» из-за самосанкций клиентов, давления Вашингтона на третьи страны и т. д.

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Санкции США и Великобритании, запрещающие импорт российского алюминия, могут оказать влияние почти на треть экспорта «Русала» — это 1,5 млн т, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

В компании полагают, что запрет может повлиять на экспорт полуфабрикатов (для их выпуска используется примерно четверть производимого «Русалом» алюминия) и продукции с добавленной стоимостью.

«Агрессивные попытки США принудить третьи страны, такие как Турция и Китай, к разрыву связей с Россией еще больше усложняют ситуацию. Это представляет собой прямую угрозу нашей цепочке поставок, особенно учитывая взаимосвязанный характер глобальных производственных сетей», — рассказал источник газеты. По его словам, в такой ситуации компании придется отправить продукцию на склады, а они почти заполнены.

Он также допустил, что к проблемам в сбыте приведут самосанкции со стороны клиентов «Русала», нежелание трейдеров и финансовых организаций работать с российским металлом в системе LME (Лондонская биржа металлов).

Собеседник «Ъ» отметил, что компания собирается обсудить с правительством меры поддержки отрасли: в частности, закупку государством до половины объема экспорта, сокращение производства до четверти от нынешнего объема, вывод алюминия из-под экспортной пошлины.

12 апреля США объявили, что вводят запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства. Великобритания ввела запрет на поставки этих металлов, а также цинка, свинца, олова, вольфрама и других в декабре прошлого года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эти санкции, как и все другие, Москва считает незаконными и полагает, что они являются обоюдоострым оружием, так как будут бить по интересам тех, кто их вводит.

Официально «Русал» заявлял, что новые санкции США и Великобритании не повлияют на его способность осуществлять поставки, так как не затрагивают глобальные логистические решения компании, доступ к банковской системе и систему производства.