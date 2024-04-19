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Война санкций ,  
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«Русал» оценил риски в планах США ввести пошлины на китайский алюминий

«Русал»: пошлины США на китайский алюминий создадут серьезные риски для экспорта
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Война санкций
На прошлой неделе США запретили импорт российского алюминия, а несколько дней назад объявили о планах втрое увеличить пошлины на китайские сталь и алюминий. «Русал» заявил, что в действиях США видит риски для собственного экспорта
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Новые ограничения США для китайских производителей, а также санкции против российского алюминия создают серьезные риски для экспорта «Русала», сообщили РБК в пресс-службе компании.

«США последовательно поддерживают и защищают собственных производителей. «Русал», будучи крупнейшим мировым производителем «зеленого» алюминия, поставляет в КНР значительные объемы металла с низким углеродным следом. Новые ограничения для китайских производителей, а также санкции против российского алюминия создают серьезные риски для экспорта «Русала», — заявили в компании. Ранее о позиции компании писал «Коммерсантъ».

О планах повысить втрое тарифы на импорт стали и алюминия из Китая Белый дом сообщил 17 апреля. «Текущая импортная ставка на определенные категории составляет 7,5%. Дополнительно американский представитель инициирует расследования о «недобросовестных практиках» Китая в сфере судостроения, судоходства и логистики», — говорилось в заявлении. После увеличения пошлина составит 22,5%.

По данным таможенной статистики Китая, Пекин ежегодно поставлял в США алюминия на $3–4 млрд. Бюро переписей США оценивает импорт китайского алюминия в $2,5 млрд.

Китай примет меры в ответ на повышение США тарифов на китайскую сталь и алюминий, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР. В ведомстве заявили, что американская сторона «игнорирует международный экономический и торговый порядок и правила, политизирует экономические и торговые вопросы». Там также обвинили США в оказании давления на другие страны с целью введения ограничений на китайские товары.

«Ъ» узнал о влиянии санкций США и Британии на треть экспорта «Русала»
Бизнес
Фото:Ярослав Беляев / ТАСС

На прошлой неделе Минфин США объявил о новых санкциях, направленных на сокращение доходов России от экспорта алюминия, меди и никеля. В дополнение к введенному США эмбарго на их импорт металлы, произведенные 13 апреля и позже, не смогут больше торговаться на Лондонской бирже металлов (LME) и Чикагской товарной бирже (CME). Американские и британские трейдеры не смогут участвовать во внебиржевой торговле производными от них финансовыми инструментами. Весной 2023 года США ввели заградительные пошлины в 200% на российский алюминий и 70% на медь и никель.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эти санкции, как и все другие, незаконные и Москва считает их обоюдоострым оружием, которое будет бить по интересам тех, кто вводит ограничения. «Русал» после новых санкций заявил, что они не повлияют на его способность осуществлять поставки, так как не затрагивают глобальных логистических решений компании, доступ к банковской системе и систему производства.

На фоне введения ограничений цены на алюминий на мировом рынке резко выросли. Как сообщает Financial Times, 15 апреля металл подорожал на 9,4%, это самый большой прирост за день как минимум с 1987 года. «Коммерсантъ» отмечал, что санкции против российского алюминия могут оказать влияние почти на треть экспорта «Русала», или 1,5 млн т. По данным источника газеты, запрет может повлиять на экспорт полуфабрикатов (для их выпуска используется примерно четверть производимого «Русалом» алюминия) и продукции с добавленной стоимостью.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
РУСАЛ алюминий санкции США Китай пошлины
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