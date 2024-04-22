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«Интеррос» обвинил «Русал» в повышении риска санкций для «Норникеля»

«Интеррос» обвинил «Русал» в повышении риска санкций для «Норникеля» из-за суда
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Компания «Интеррос» Владимира Потанина назвала необоснованным обвинения US Rusal (основной акционер — En+ Олега Дерипаски) в том, что некоторые активы «Норникеля» (бенефициарами которого являются «Интеррос» и «Русал») были распроданы по заниженной цене, говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

Речь идет о разбирательстве в Высоком суде Лондона по иску «Русала», поданного к Потанину (является гендиректором «Норникеля») в октябре 2022-го. Источник РБК, близкий к совету директоров «Норникеля», называл в числе утраченных активов «Русала» авиакомпанию NordStar, Промышленную строительно-монтажную компанию и оператора транспортно-логистических услуг «Логистик-центр». Эти же активы названы в судебных материалах, пишут «Ведомости».

«По всем указанным сделкам менеджмент «Норникеля» представил результаты проверки Комитету по аудиту при Совете директоров, не выявившей никаких нарушений или ущерба для компании. Считаем, что действия «Русала» направлены на усиление санкционных рисков для «Норникеля» с целью вынудить остальных акционеров компании предоставить «Русалу» дополнительные права, не предусмотренные корпоративным законодательством РФ», — сказано в заявлении «Интерроса».

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«Интеррос» Владимир Потанин «Норникель» РУСАЛ
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