СМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+

Речь идет о подготовленном Россией проекте стратегии взаимодействия со странами ОПЕК+, пишет Bloomberg. Американский регулятор выясняет, могли ли трейдеры заработать «сотни миллионов» на колебаниях цен на нефть

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Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США выясняет, могла ли непубличная информация о переговорах стран ОПЕК+ в марте попасть к трейдерам раньше времени. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, к расследованию подключились ФБР и Госдепартамент США.

Собеседники агентства на условиях анонимности заявили, что речь идет о возможной утечке данных о подготовленном Россией проекте стратегии взаимодействия с другими членами ОПЕК+. По их словам, комиссия заинтересована, могли ли трейдеры, у которых была инсайдерская информация о переговорах, заработать «сотни миллионов долларов на незаконных ставках на колебания цен на нефть».

Личности трейдеров не установлены, однако, как отмечают собеседники агентства, «они не являются российскими официальными лицами». В то же время, утверждает один из источников, «лица, которые делают ставки, привлекают связанных с Кремлем людей».

По словам другого источника, проверка CFTC касается операций на биржевой группе CME Group (туда входят Чикагская товарная биржа, Чикагская торговая палата и Нью-Йоркская товарная биржа, на которой торгуется нефть WTI).

Один из источников Bloomberg рассказал, что подозрительные сделки по фьючерсным контрактам также расследует британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA).