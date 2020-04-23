СМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США выясняет, могла ли непубличная информация о переговорах стран ОПЕК+ в марте попасть к трейдерам раньше времени. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, к расследованию подключились ФБР и Госдепартамент США.
Собеседники агентства на условиях анонимности заявили, что речь идет о возможной утечке данных о подготовленном Россией проекте стратегии взаимодействия с другими членами ОПЕК+. По их словам, комиссия заинтересована, могли ли трейдеры, у которых была инсайдерская информация о переговорах, заработать «сотни миллионов долларов на незаконных ставках на колебания цен на нефть».
Личности трейдеров не установлены, однако, как отмечают собеседники агентства, «они не являются российскими официальными лицами». В то же время, утверждает один из источников, «лица, которые делают ставки, привлекают связанных с Кремлем людей».
По словам другого источника, проверка CFTC касается операций на биржевой группе CME Group (туда входят Чикагская товарная биржа, Чикагская торговая палата и Нью-Йоркская товарная биржа, на которой торгуется нефть WTI).
Один из источников Bloomberg рассказал, что подозрительные сделки по фьючерсным контрактам также расследует британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA).