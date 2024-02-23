Ангола представила первые результаты по добыче нефти после выхода из ОПЕК

Ангола, покинувшая с начала 2024 года ОПЕК и сделку ОПЕК+, в январе увеличила добычу на 1,4%, следует из данных страны. Рост продолжился вслед за декабрьским, но опрошенные РБК эксперты не считают, что он будет устойчивым

Фото: Stefan Espenhahn / imageBROKER.com / Global Look Press

Конфликт Анголы и ОПЕК

Ангола входит в тройку крупнейших производителей нефти в Африке наряду с Нигерией и Алжиром (оба государства — члены ОПЕК). В 2023 году, по данным Национального агентства нефти, газа и биотоплива (ANPG), среднесуточная добыча в стране составила 1,1 млн барр. в сутки. Именно такой предельный уровень (1,11 млн барр. в сутки) для Анголы пытался установить альянс ОПЕК+ прошлой осенью, понизив квоту в рамках нефтяной сделки с 1,28 млн барр. в сутки.

Однако, руководство страны, которое борется за оживление своей экономики, настаивало на квоте в 1,18 млн барр. в сутки. Это предложение не было поддержано, после чего в декабре Ангола объявила о выходе из ОПЕК.

По оценкам банка BNP Paribras, в 2022 году на нефтяной сектор пришлось 30% ВВП Анголы и 95% экспорта. Однако добыча нефти в стране снижается с 2015 года, а в прошлом году она упала на 3,6%, следует из данных ANPG. При этом возможности роста производства ограничены естественным сокращением запасов и старением инфраструктуры. Поэтому ангольские власти пытаются привлечь в отрасль новых инвесторов, а снижение квоты ОПЕК+ мешало реализации этих планов.

Какие перспективы добычи в Анголе

Несмотря на рост производства в январе до 1,138 млн барр. в сутки (на 1,4% в месячном и 2,9% в годовом выражении), а также в декабре (на 3,6% и 3,2% соответственно), аналитики сомневаются в долгосрочности показателей роста у Анголы. Согласно февральскому докладу ОПЕК, добыча в стране ближайшие пару лет продолжит снижаться — на 40 тыс барр. в сутки ежегодно. Пока не видит перспектив роста и Международное энергетическое агентство (МЭА), которое ожидает снижения добычи нефти в Анголе на 30 тыс барр. в сутки в 2024 году.

По мнению Дмитрия Касаткина, управляющего партнера «Касаткин Консалтинг» и эксперта Агентства трансформации и развития экономики, текущая динамика роста добычи в Анголе не будет устойчивой, скорее всего, показатель просто выйдет на планку 1,2 млн барр. в сутки. Даже эта цель потребует от страны значительных усилий и трудно достижима, считает он.

«Устойчивого роста в стране ближайшие 2-5 лет не ожидается: активы, на которых ведется добыча, это зрелые браунфилды, новых масштабных проектов, позволяющих увеличить объем добычи, не заявлено», — говорит Касаткин.

Как уход Анголы повлиял на ОПЕК и сделку ОПЕК+

Добыча нефти Анголы занимает лишь 1% в мировом производстве, поэтому выход страны из ОПЕК и сделки ОПЕК+ не оказал заметного влияния на рынок. Но в рамках ОПЕК+, выход Анголы снизил общий «вес» альянса на мировым рынке нефти до 48% — минимума за все семь лет существования соглашения о сокращении добычи, отмечают в МЭА. В 2016 году, когда пакт был только заключен, этот показатель составлял около 54%, оценивает агентство.

Но пока нет официального подтверждения о выходе Анголы из числа участников Хартии ОПЕК+. Этот документ был подписан в 2019 году, хартия не обязывает управлять добычей, а лишь прописывает механизмы эффективного взаимодействия производителей в отношении ситуации на рынке нефти (в частности, в документе прописывается порядок встреч стран-участников и коллегиальные решения, касающиеся рынка).

Ангола не первая страна, которая в последние годы покинула ОПЕК. В 2019 году из организации ушел Катар, решив сосредоточиться на развитии газовой отрасли, в 2020 году — Эквадор из-за проблем с бюджетом страны. А перед началом действия сделки ОПЕК+ ушла Индонезия, заявив, что давно стала нетто-импортером нефти. Вместе с тем, в 2017 году состав ОПЕК пополнился Экваториальной Гвинеей. Впрочем, страна к этому моменту уже участвовала в соглашении о сокращении добычи нефти и фактически просто поменяла свой статус.

Страны «не ОПЕК» также выходили из сделки по сокращению добычи нефти. К примеру, в июле 2020 года альянс потерял Мексику, которая тоже долго не могла согласовать свою квоту. Однако страна остается в ОПЕК+ на правах подписанта Хартии о кооперации. С июня 2020 года по октябрь 2023 года добыча нефти и конденсата в Мексике выросла с 1,674 млн барр. в сутки до 1,919 млн барр. в сутки, следует из данных Управления энергетической информации при минэнерго США (EIA). Наконец, с 2024 года к Хартии присоединилась Бразилия, но пока также без обязательств.

По мнению Касаткина, в ОПЕК+ у стран с относительно небольшим объемом добычи может быть мотивация к более самостоятельной политике управления производством, так как острее ощущается зависимость от казны. В первую очередь, это африканские страны, например, под угрозой могут быть Нигерия и Конго. «Но пока мы видим, что публично они говорят о приверженности политике организации», — отмечает эксперт.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит считает, что важным вопросом является не то, покинет ли организацию какая-либо еще небольшая страна-производитель, а действительно ли остальные члены придерживаются своих согласованных квот.

«В 1980-х и 1990-х годах у ОПЕК были большие трудности с дисциплиной, так что Саудовская Аравия несла большую часть бремени по балансированию нефтяных рынков. Это означало, что организации, в конечном счете, не удавалось поддерживать более высокие цены, пока примерно в 1999 году отчаяние не заставило ее не только значительно сократить добычу, но и фактически довести дело до конца. С момента своего основания в 2016-2017 годах ОПЕК+ демонстрировала удивительно высокий уровень соблюдения, но у мелких игроков всегда есть соблазн «халявы», — отмечает Смит.