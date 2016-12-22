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Катар объявил о выходе из ОПЕК
Политика, 09:37
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Катар объявил о выходе из ОПЕК
Катар уведомил ОПЕК о выходе из этой организации. Доля катарской нефти в суммарной добыче картеля в 2017 году составила 1,85%. Выход из ОПЕК в Дохе объяснили желанием сосредоточиться на добыче газа
Саад аль-Кааби (Фото: Naseem Zeitoon / Reuters)

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби объявил, что страна уведомила Организацию стран — экспортеров нефти о выходе из нее. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. Министр объявил об этом на пресс-конференции в столице Катара Дохе.

«Решение о выходе [из ОПЕК] отражает желание Катара сосредоточить свои усилия на планах по развитию и увеличению добычи природного газа с 77 млн т в год до 110 млн т в ближайшие годы», — заявил министр.

Информацию о выходе подтвердила государственная катарская компания Qatar Petroleum. Страна перестанет быть членом картеля с 1 января 2019 года.

Аль-Кааби подчеркнул, что решение о выходе из картеля не связано с блокадой Катара странами ОПЕК — Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) — и не входящими в ОПЕК Египтом и Бахрейном. Объявление о выходе было сделано за несколько дней до заседания ОПЕК, которое назначено на 6 декабря.

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Доля Катара в общей добыче нефти странами ОПЕК составила в 2017 году 1,85%, ежедневно страна добывает около 600 тыс. барр. нефти, притом что суммарная добыча нефти странами картеля превышает 32 млн барр. в день.

Организация стран — экспортеров нефти была создана в 1960 году, в нее вошли Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Катар присоединился к организации в 1961 году. В настоящее время в ОПЕК входят 14 стран. Наибольшее количество нефти из суммарной добычи картеля приходится на Саудовскую Аравию (30%), Ирак (13%), Иран (11%), ОАЭ (9%).

За время существования организации ее состав не раз изменялся. Индонезия дважды входила в картель и дважды покидала его, Габон выходил из ОПЕК и вернулся в него в 2016 году. Весной 2017 года членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея.

Причины и последствия

Выход Катара из ОПЕК не окажет существенного влияния на мировые цены на нефть и объем предложения, заявил РБК аналитик «Брокеркредитсервис» Кирилл Таченников. «Добыча нефти Катара составляет порядка 600 тыс. барр. в сутки, это немного. Если бы страна оставалась в картеле в условиях нового соглашения о снижении добычи нефти, ей пришлось сократить бы и эти небольшие объемы. А это Катару не выгодно финансово», — отметил эксперт. По его словам, страна продолжала сохранять добычу нефти на уровне ноября 2016 года. Таченников полагает, что возможности наращивать добычу у страны нет.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с РБК отметил, что за счет выхода из ОПЕК Катар намерен нарастить экспорт своего основного топливного ресурса — сжиженного природного газа (СПГ). «Такой шаг был сделан в преддверии встречи ОПЕК+ между Саудовской Аравии и Россией. В последнее время у страны очень сложные отношения с саудитами, в отношении Катара были введены санкционные составляющие: ограничения на перелеты, экономические меры, его обвиняли в активном взаимодействии с Ираном. Выход Катара из ОПЕК — попытка снять ограничения по активному наращиванию поставки газа, в который вкладываются большие средства. С другой стороны, это попытка ударить по Саудовской Аравии», — сказал политолог.

Он отметил, что маневр не окажет особого влияния на ценообразование нефти. Однако это приведет к расколу позиций стран Ближнего Востока по энергоносителям, подчеркнул Абзалов. «Теперь будет отдельная позиция Ирана, Катара, шиитов в Ираке, даже Венесуэлы. ОПЕК начнет модернизироваться, и ведущую роль займут не ее участники, как ни парадоксально, а большая тройка — США, Россия и Саудовская Аравия», — заключил эксперт.

Авторы: Владислав Гордеев, Людмила Подобедова, Мария Кокорева.
Теги: Катар , ОПЕК , выход
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