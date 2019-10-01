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Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году

Эквадор в 2020 году покинет Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики и возобновляемых ресурсов страны, опубликованном в Twitter ведомства.

Как отмечается в документе, решение приняли в связи с необходимостью добиться «финансовой устойчивости». Такая мера, согласно заявлению, входит в план правительства по сокращению бюджетных расходов и увеличению доходов.

Эквадор вошел в состав ОПЕК в 1973 году, а в 1990-е приостановил свое участие в организации до 2007 года. В 2015 году президент страны Рафаэль Корреа заявил, что цена продажи нефти меньше, чем затраты на ее добычу.

Экономика
Эквадор первым из ОПЕК стал добывать нефть себе в убыток

Тогда Эквадор был на предпоследнем месте среди стран — участниц ОПЕК по объемам добычи нефти: в июле 2015 года ежедневная добыча составляла 538 тыс. баррелей в день. Цена нефти марки Oriente, которую добывают в стране, 26 августа составляла $36,67 за баррель (цена марки Brent — $43,27).

На сегодняшний день в ОПЕК, кроме Эквадора, входят еще 13 государств: Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Индонезия, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Габон, Ангола, Экваториальная Гвинея и Конго.

Россия с 1998 года является наблюдателем ОПЕК. По словам президента Владимира Путина, Москва не собирается становиться полноценным членом картеля, но продолжит сотрудничество с ним.

Теги: ОПЕК, Эквадор, нефть, картель
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