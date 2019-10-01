Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году

Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году

Эквадор в 2020 году покинет Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики и возобновляемых ресурсов страны, опубликованном в Twitter ведомства.

Как отмечается в документе, решение приняли в связи с необходимостью добиться «финансовой устойчивости». Такая мера, согласно заявлению, входит в план правительства по сокращению бюджетных расходов и увеличению доходов.

Эквадор вошел в состав ОПЕК в 1973 году, а в 1990-е приостановил свое участие в организации до 2007 года. В 2015 году президент страны Рафаэль Корреа заявил, что цена продажи нефти меньше, чем затраты на ее добычу.