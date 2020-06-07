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Падение цен на нефть ,  
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Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля

Мексика решила не продлевать сокращение добычи нефти еще на месяц, заявила министр энергетики страны Росио Нале. Страна будет придерживаться первоначальных договоренностей, достигнутых участниками ОПЕК+ в апреле
Фото: Nick Oxford / Reuters
Фото: Nick Oxford / Reuters

Мексика не присоединится к продлению сокращения добычи нефти до конца июля. Об этом заявила министр энергетики страны Росио Нале, передает Reuters. Накануне, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились еще на месяц сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки, действующую в мае и июне.

«Другие страны согласились продлить сокращение добычи на июль, но мы сказали, что не станем этого делать. Мы будем придерживаться соглашения, которое подписали в апреле», — заявила Нале.

В апреле страны ОПЕК+ настаивали, чтобы Мексика сократила объем выкачиваемой нефти на 400 тыс. барр., но страна с такими условиями не согласилась. Из-за позиции Мексики финальные переговоры по сделке тогда перенесли. Окончательным требованием ОПЕК+ было сокращение добычи Мексикой на 350 тыс. барр. в сутки.

Однако в результате Мексика согласилась снизить производство в мае и июне лишь на 100 тыс. барр. в сутки. Остальную часть доли Мексики в сокращении добычи взяли на себя Соединенные Штаты.

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июля
Бизнес
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Накануне, 6 июня, страны ОПЕК и ОПЕК+ согласились продлить сокращение добычи нефти. Изначально сделка предусматривала снижение объемов производства на 9,7 млн барр. в сутки в мае—июне, однако теперь эту квоту сохранят до конца июля. Кроме того, страны, которым не удалось полностью выполнить условия соглашения, обязались в июле—сентябре компенсировать несоблюдение квот.

Новая сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти была заключена 12 апреля и действует с 1 мая. Изначально ее участники договорились сократить добычу в мае—июне на 9,7 млн барр. в сутки и затем перейти к постепенному наращиванию: с июля — 7,7 млн барр. в сутки, а с начала 2021 года по апрель 2022-го — 5,8 млн барр. в сутки.

К заключению новой сделки ее участников вынудил обвал на мировом нефтяном рынке, после того как в марте они не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи и соглашение в итоге распалось. Помимо этого, на стоимость нефти тогда повлияла и эпидемия коронавируса: ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением заболевания, ударили по и так переполненному сырьем рынку.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Мексика, ОПЕК+, добыча нефти
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