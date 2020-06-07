Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля

Мексика решила не продлевать сокращение добычи нефти еще на месяц, заявила министр энергетики страны Росио Нале. Страна будет придерживаться первоначальных договоренностей, достигнутых участниками ОПЕК+ в апреле

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Мексика не присоединится к продлению сокращения добычи нефти до конца июля. Об этом заявила министр энергетики страны Росио Нале, передает Reuters. Накануне, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились еще на месяц сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки, действующую в мае и июне.

«Другие страны согласились продлить сокращение добычи на июль, но мы сказали, что не станем этого делать. Мы будем придерживаться соглашения, которое подписали в апреле», — заявила Нале.

В апреле страны ОПЕК+ настаивали, чтобы Мексика сократила объем выкачиваемой нефти на 400 тыс. барр., но страна с такими условиями не согласилась. Из-за позиции Мексики финальные переговоры по сделке тогда перенесли. Окончательным требованием ОПЕК+ было сокращение добычи Мексикой на 350 тыс. барр. в сутки.

Однако в результате Мексика согласилась снизить производство в мае и июне лишь на 100 тыс. барр. в сутки. Остальную часть доли Мексики в сокращении добычи взяли на себя Соединенные Штаты.