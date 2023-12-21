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Ангола объявила о выходе из ОПЕК
Ангола решила выйти из ОПЕК, сообщил министр минеральных ресурсов, нефти и газа страны Диамантино де Азеведо, передает Angola Press News Agency.
Решение было принято на заседании совета министров под председательством президента Жуана Лоуренсу.
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