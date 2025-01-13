Какие районы пострадали от разлива мазута в Керченском проливе. Карта
Опубликована карта районов, пострадавших от разлива мазута в Керченском проливе
С момента крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе прошел почти месяц. Сколько времени займет ликвидация последствий ЧП, до сих пор непонятно. Какие районы пострадали от разлива мазута — в инфографике РБК
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