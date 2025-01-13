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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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На очистку от мазута песка с пляжей Анапы власти отвели до двух месяцев

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Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Очистка загрязненного мазутом песка с пляжей Анапы займет до двух месяцев, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Песок, загрязненный мазутом, очищают с использованием биологического метода с помощью биопрепарата отечественного производства с бактериями, которые поглощают нефтепродукты.

Процесс очищения проводится в несколько этапов:

  • Песок высыпают на забетонированную площадку и равномерно распределяют слоем толщиной 40–70 см.
  • Биопрепарат засыпают в специальный ранец и распыляют на поверхность песка.
  • По мере необходимости песок перемешивают, чтобы обеспечить доступ воздуха, а для повышения эффективности добавляют азотные и фосфорные удобрения.
  • Каждые 10–15 дней аккредитованная лаборатория проводит отбор проб для анализа содержания нефтепродуктов. В зависимости от результатов могут быть предприняты дополнительные меры — добавление биопрепарата, удобрений или рыхление песка.

На данный момент обработана 1 тыс. т песка, а всего на полигоне уже переработано 3,6 тыс. т загрязненного грунта. Ожидается, что оставшийся объем будет обработан в течение ближайших четырех-пяти дней, а весь процесс очищения завершится в течение полутора-двух месяцев.

Загрязненный песок с мазутом из Анапы и Темрюкского района принимают четыре специализированные компании:

в Темрюкском районе: «Сириус», «Биопотенциал»;
в Абинском районе: «Агентство «Ртутная безопасность»;
в Крымском районе: «Экобио».

Два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпели крушение 15 декабря в районе Керченского пролива. В результате происшествия погиб один из членов экипажа судна «Волгонефть-212».

Как выглядит потерпевший крушение в Керченском проливе танкер
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Среди возможных причин трагедии специалисты называют ошибочные действия экипажа в условиях сложной метеообстановки. Также предполагается, что избыточная штормовая нагрузка могла повлиять на целостность корпусов танкеров.

Суда перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. В результате крушения произошел разлив перевозимого мазута в море. Для ликвидации последствий разлива мазута был создан федеральный оперативный штаб.

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Анапа Кубань мазут песок
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