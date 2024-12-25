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В РАН оценили последствия разлива мазута для курортного сезона на Кубани

РАН: разлив мазута на Кубани может затронуть как минимум один курортный сезон
Разлив мазута с потерпевших крушение в Черном море танкеров на пляжи может затронуть как минимум один курортный сезон, считает научрук Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян
Волонтеры во время сбора разлитого мазута на пляже, Анапа, 25 декабря 2024 года
Волонтеры во время сбора разлитого мазута на пляже, Анапа, 25 декабря 2024 года (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Загрязненные из-за разлива мазута с потерпевших крушение в Черном море танкеров пляжи в Краснодарском крае нельзя будет использовать как минимум один курортный сезон, считает председатель научно-экспертного совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП), научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Его слова приводит ТАСС.

«Трудно оценить сейчас, какие потери для сектора рекреационного, у нас мест с теплым пляжем не так много в стране. Едва ли не одно из основных выбывает, и очень трудно сейчас сказать, на сколько: то ли на один сезон», — сказал он.

По словам Данилова-Данильяна, загрязнено по меньшей мере 200 тыс. т грунта. «Мазут остается еще в море и в довольно больших количествах, он будет и дальше выбрасываться на очищенный берег, его нужно будет чистить по второму, по третьему разу, к этому надо подготовиться″, — отметил он.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 декабря сообщил, что на берег Анапы и Темрюкского района до сих пор выносит мазут. Из-за прогрева воздуха нефтепродукты «поднимаются наверх», после чего их выбрасывает на пляжи, пояснил Кондратьев.

Власти оценили количество мазута в грунте пляжа Анапы
Общество
Фото:Сергей Пивоваров / Reuters

Губернатор решил распространить режим ЧС на весь регион. До этого он действовал в Анапе и Темрюкском районе на муниципальном уровне. Режим ЧС муниципального характера также был объявлен в Керчи, где пятна мазута заметили близ мыса Змеиный и крепости Ени-Кале. В Кремле не увидели необходимости в федеральном режиме ЧС.

В декабре танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, часть вылилась в море. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии говорил, что вытекло почти 40% нефтепродуктов. Он назвал произошедшее «экологической бедой».

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Министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов сообщил, что объем загрязнения может достичь 200 тыс. т. В результате разлива мазута погибли азовские дельфины и птицы, более 1 тыс. птиц спасены.

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Елена Чернышова
Краснодарский край разлив мазута курортный сезон РАН
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