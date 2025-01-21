В Краснодарском крае запустили установку для отделения мазута от песка

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В Краснодарском крае запустили установку «Грохот» для отделения мазута от песка. Ее запустили в хуторе Воскресенский. Установка — вибрационная.

После разделения нефтепродукты увезут на утилизацию в Краснодарский край и Ростовскую область.

Сейчас на площадке хранится 131 тыс. т песка с мазутом.