В Краснодарском крае запустили установку для отделения мазута от песка
В Краснодарском крае запустили установку «Грохот» для отделения мазута от песка. Ее запустили в хуторе Воскресенский. Установка — вибрационная.
После разделения нефтепродукты увезут на утилизацию в Краснодарский край и Ростовскую область.
Сейчас на площадке хранится 131 тыс. т песка с мазутом.
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