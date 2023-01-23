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Бывшие рестораны «Макдоналдс» в Казахстане открылись без названия

Бывшие рестораны «Макдоналдс» в Алма-Ате открылись без названия
Рестораны сети приостановили работу в Казахстане в ноябре, а в январе стало известно, что «Макдоналдс» уйдет из республики из-за проблем с поставками из России. «Вкусно — и точка» не объявляла о выходе на казахстанский рынок
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Алма-Ате без названий открылись рестораны быстрого питания, которые ранее работали под ушедшим из Казахстана брендом «Макдоналдс», сообщают корреспонденты Tengrinews и Nur.kz.

Как пишет Nur.kz, в городе открыто пять заведений, всего, как планируется, начнут работать 13. Tengrinews отмечает, что в меню и ценовой политике ресторанов почти ничего не поменялось, но из заведений исчезли упоминания и символика «Макдоналдса».

На сайте компании, ранее управлявшей сетью ресторанов в Казахстане, Food Solutions KZ, размещено объявление с текстом «Все, что ты любишь, уже скоро!»

В ноябре прошлого года рестораны «Макдоналдс» в Казахстане приостановили работу в связи с ограничениями «в местных поставках».

В Казахстане работали 24 «Макдоналдса»: в Астане, Алма-Ате, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. Сеть пришла в республику в 2016 году.

В начале января Bloomberg сообщил, что «Макдоналдс» собирается уйти из Казахстана из-за нарушения цепочек поставок. По данным собеседников агентства, американская компания запретила казахстанскому франчайзи покупать фарш у российских поставщиков после ухода «Макдоналдс» из России. Спустя пару дней в Казахстане стали снимать вывески сети, а Food Solutions KZ сообщила, что объявит сроки открытия ресторанов и их новое название в ближайшее время.

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После ухода «Макдоналдс» из России в мае прошлого года рестораны сети летом начали работу под названием «Вкусно — и точка». Ее владелец — бизнесмен Александр Говор, который ранее владел одним из российских франчайзи, ООО «Гид», управлявшей ресторанами сети в Сибири.

16 января стало известно, что «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане. В компании пояснили, что это было сделано «в соответствии с деятельностью <...> по защите бренда». «Вкусно — и точка» сообщала, что пока не имеет договоренностей по выходу на казахстанский рынок с руководством компании, которая управляла бизнесом «Макдоналдс» в республике.

В Белоруссии, как сообщила в ноябре управлявшая расположенными там ресторанами «Макдоналдс» компания «КСБ Виктори Рестораны», заведения будут также работать под брендом «Вкусно — и точка». Российская компания объявляла о планах выйти и на рынок Абхазии.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Макдоналдс McDonald’s Казахстан
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