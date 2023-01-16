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«Вкусно — и точка» объяснила заявку на регистрацию в Казахстане

Во «Вкусно — и точка» объяснили заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане для «защиты бренда». Об этом РБК заявили в пресс-службе компании.

О заявлении компании сообщало издание Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции республики. Просьба находится на рассмотрении.

Заявка на товарный знак «подана в соответствии с деятельностью компании по защите бренда», сказали РБК в пресс-службе компании «Вкусно — и точка». В компании подчеркнули, что планов выйти на рынок республики пока нет: «На данный момент у нас нет соответствующих договоренностей с руководством компании, которая управляла бизнесом McDonald's в Казахстане».

В ноябре 2022 года все рестораны McDonald's приостановили работу в Казахстане из-за ограничений «в местных поставках». Позже Bloomberg узнал, что компания собирается уйти из республики, так как из-за нарушения цепочек поставок местные рестораны не могут закупать мясо из России.

В январе в Алма-Ате и других городах Казахстана начали демонтировать вывески McDonald's. «О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе компании.

McDonald's в Казахстане работала под управлением Food Solutions KZ. Всего было открыто 24 ресторана в шести городах: Алма-Ате, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде.

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Казахстан Вкусно – и точка товарный знак McDonald’s
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