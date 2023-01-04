Bloomberg узнал о планах McDonald's уйти из Казахстана

Американская компания запретила ресторанам в Казахстане покупать фарш у российских поставщиков, говорят источники агентства. В ноябре McDonald's приостановил работу в Казахстане из-за проблем с поставками

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McDonald's собирается уйти из Казахстана, так как из-за нарушения цепочек поставок рестораны в республике не могут закупать мясо из России, пишет Bloomberg.

По данным его источников, американская компания запретила казахстанскому франчайзи покупать фарш у российских поставщиков, после того как McDonald's решил уйти из России из-за начала спецоперации на Украине.

В ноябре 2022 года все 24 ресторана сети приостановили работу в Казахстане из-за ограничений «в местных поставках». В декабре в Национальной палате предпринимателей Казахстана «Атамекен» заявили, что местные производители готовы поставить свои продукты для McDonald's. «Наша компания является крупным работодателем, и мы хотим дальше развивать бренд, который относительно недавно вышел на казахстанский рынок. Текущие геополитические ситуации сказываются на нас, так как мы международный бренд. Поэтому наша цель продолжить деятельность в соответствии со всеми требованиями и процедурами и дальше развиваться», — сказал гендиректор ТОО «Food Solutions KZ » (McDonald's Казахстан) Асет Машанов.

Как отмечает Bloomberg, ситуация осложняется тем, что франчайзи McDonald's в Казахстане и некоторых регионах России Кайрат Боранбаев проходит в республике по делу о хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

В России бывшие рестораны McDonald's перешли к бизнесмену Александру Говору и теперь работают под брендом «Вкусно — и точка». В ноябре компания сообщила, что Говор купит российский бизнес логистического партнера McDonald's — Havi.

В том же месяце «Вкусно и точка» объявила, что рестораны McDonald's в Белоруссии, находящиеся под управлением «КСБ Виктори Рестораны», перейдут под ее бренд.