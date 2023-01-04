Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 21:39
Падение «Спартака». Кто потерял больше всех в цене в РПЛ Спорт, 21:30
Bloomberg узнал о планах McDonald's уйти из Казахстана Бизнес, 21:24
Глава СНБО пригрозил боевыми действиями в ФРГ, если Киев не получит танки Политика, 21:04
Глава «Энергоатома» заявил о плане вернуть Запорожскую АЭС с помощью ВСУ Политика, 20:58
Футболисты и тренер сборной Эстонии извинились за ужин с Карпиным Спорт, 20:36
Владелицам похоронного бюро в США дали 15 и 20 лет за продажу органов Общество, 20:31
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 20:29
Подоляк потребовал вернуть «украденные» у украинцев квартиры в Крыму Политика, 20:27
«Спартак» потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах в КХЛ Спорт, 20:12
Президент Эстонии заявил, что не видит причин бороться с русским языком Политика, 19:43
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 19:25
МИД отказал Италии в посредничестве между Москвой и Киевом Политика, 19:22
В порту Мурманска загорелось судно «Принцесса Арктики» Общество, 19:18
Война санкций ,  
0 

Bloomberg узнал о планах McDonald's уйти из Казахстана

Bloomberg: McDonald's планирует уйти из Казахстана из-за нарушения поставок мяса из России
Американская компания запретила ресторанам в Казахстане покупать фарш у российских поставщиков, говорят источники агентства. В ноябре McDonald's приостановил работу в Казахстане из-за проблем с поставками
McDonald's MCD $265,47 +0,56% Купить
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

McDonald's собирается уйти из Казахстана, так как из-за нарушения цепочек поставок рестораны в республике не могут закупать мясо из России, пишет Bloomberg.

По данным его источников, американская компания запретила казахстанскому франчайзи покупать фарш у российских поставщиков, после того как McDonald's решил уйти из России из-за начала спецоперации на Украине.

В ноябре 2022 года все 24 ресторана сети приостановили работу в Казахстане из-за ограничений «в местных поставках». В декабре в Национальной палате предпринимателей Казахстана «Атамекен» заявили, что местные производители готовы поставить свои продукты для McDonald's. «Наша компания является крупным работодателем, и мы хотим дальше развивать бренд, который относительно недавно вышел на казахстанский рынок. Текущие геополитические ситуации сказываются на нас, так как мы международный бренд. Поэтому наша цель продолжить деятельность в соответствии со всеми требованиями и процедурами и дальше развиваться», — сказал гендиректор ТОО «Food Solutions KZ » (McDonald's Казахстан) Асет Машанов.

Как отмечает Bloomberg, ситуация осложняется тем, что франчайзи McDonald's в Казахстане и некоторых регионах России Кайрат Боранбаев проходит в республике по делу о хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

В России бывшие рестораны McDonald's перешли к бизнесмену Александру Говору и теперь работают под брендом «Вкусно — и точка». В ноябре компания сообщила, что Говор купит российский бизнес логистического партнера McDonald's — Havi.

В том же месяце «Вкусно и точка» объявила, что рестораны McDonald's в Белоруссии, находящиеся под управлением «КСБ Виктори Рестораны», перейдут под ее бренд.

Читайте на РБК Pro
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке
Стоит ли в 2023 году покупать подешевевшие китайские акции
Как получить дивиденды по ценным бумагам, застрявшим на зарубежных счетах
Ошибка нерезидента: как российские компании запрещают работу из-за рубежа
Теги
Казахстан McDonald’s Вкусно – и точка
Материалы по теме
Владелец «Вкусно — и точка» рассказал, чему россиян научил McDonald's
Бизнес
Логистический партнер McDonald’s уйдет из России
Бизнес
McDonald's списал с баланса $1,3 млрд из-за продажи бизнеса в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter