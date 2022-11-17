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McDonald’s приостановит работу в Казахстане

Ресторанная сеть McDonald’s приостановит работу в Казахстане на неопределенный срок
Фото: mcdonalds.kz
Фото: mcdonalds.kz

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в Казахстане временно приостановит работу всех точек, сообщается на сайте компании.

Рестораны перестанут работать в стране с 18 ноября. Как сказано в заявлении организации, это связано с ограничениями «в местных поставках». О сроках открытия ресторанов компания пообещала сообщить позже.

Всего в Казахстане 24 точки McDonald’s, в которых работали 2 тыс. человек. Рестораны находятся в городах Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Костанай и Караганда.

Рестораны McDonald’s работают в Казахстане с 2016 года. В 2021 году гендиректор сети в Казахстане Асет Машанов говорил Forbes.kz, что открыть McDonald’s было непросто, а самой большой сложностью называл поставку продуктов надлежащего качества. По его словам, в Казахстане по-прежнему нет поставщиков, соответствующих глобальным стандартам и требованиям бренда, поэтому большая часть продукции в Казахстан ввозилась из России. Ближайший распределительный центр был в Екатеринбурге, а это, подчеркивал Машанов, 2 тыс. км от Алматы.

16 мая 2022 года McDonald’s объявил об уходе из России и продаже бизнеса в связи с началом военной спецоперации на Украине. Рестораны были проданы бизнесмену Александру Говору, сеть получила новое название «Вкусно — и точка». В ноябре Говор купил логистического партнера McDonald’s из России — Havi, который будет переименован в «Логистика — и точка», сообщал РБК.

В Белоруссии McDonald’s перейдет под бренд «Вкусно — и точка». В стране находится 25 ресторанов, исключительные права на франчайзинг будут переданы российской компании. Точки продолжат работу, сохранив более 2 тыс. сотрудников.

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Казахстан ресторан McDonald`s
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