В Казахстане начали снимать вывески McDonald's

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В Алматы и других городах Казахстана демонтируют вывески McDonald's после того, как компания решила прекратить работу в республике из-за ограничений в поставках.

«О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе компании.

Сеть ресторанов McDonald's в Казахстане находилась под управлением Food Solutions KZ. Первый ресторан в республике был открыт в 2016 году. Всего было открыто 24 ресторана в шести городах Казахстана: Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Костанай и Караганда.

В ноябре 2022 года все рестораны сети приостановили работу в Казахстане из-за ограничений «в местных поставках». 4 января 2023 года Bloomberg узнал, что McDonald's собирается уйти из республики, так как из-за нарушения цепочек поставок местные рестораны не могут закупать мясо из России. Источники агентства рассказали, что американская компания запретила казахстанскому франчайзи покупать фарш у российских поставщиков после ухода McDonald's из России.